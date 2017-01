Governance Poll 2016 Ipr Marketing- Sole 24 Ore, la classifica città per città Ecco i piazzamenti città per città in base alla percentuale di gradimento del sindaco in carica da parte dei cittadini in base alla nuova Governance…

Pagelle & Classifiche Pagelle & Classifiche del mondo economico

Le pagelle dei capi di gabinetto del governo

I TOP 10 AMBASCIATORI ITALIANI NEL MONDO

I grandi comunicatori

Tempo di neve, tempo di sci Lo sci e’ uno sport pericoloso? Le statistiche lo smentiscono visto che si verificano due incidenti ogni mille giornate di sci e gli accessi al…

Da top manager startupper: la nuova vita di Vincenzo Bozzo Parla l’ex ad di Autoscout 24, oggi primo investitore di Motorsquare: «Ho lasciato la poltrona perchè avevo bisogno di stimoli. Le startup italiane? Mancano di…

Uber ora si prenota anche su Google Maps La app aggiorna l’interfaccia per i servizi di trasporto privato Anno nuovo, nuovo look: per seguire l’evoluzione della mobilità, dove sono sempre più presenti i…

Governance Poll 2016 Ipr Marketing- Sole 24 Ore, la classifica città per città Ecco i piazzamenti città per città in base alla percentuale di gradimento del sindaco in carica da parte dei cittadini in base alla nuova Governance…

Facebook, il report del primo semestre 2016. Ecco tutte le richieste di dati da parte dei governi I Paesi continuano a chiedere sempre più dati e informazioni degli utenti, ma il social network «non spalanca le porte dei suoi data center» Facebook…

In Italia l’1% più ricco possiede il 25% della ricchezza nazionale Bastano i primi 8 ‘Paperoni’ del pianeta per fare la ricchezza dei 3,6 miliardi più poveri. E’ quanto calcola il rapporto Oxfam la ong britannica…

Scuola, partite le iscrizioni online per materne, primarie e secondarie Sul sito del Miur e del Campidoglio le famiglie possono procedere alla scelta dell’istituto. Per orientarsi, il sito che confronta didattica, edilizia e risultati dei…

Michael Lynton lascia Sony e diventa presidente di Snapchat IL Ceo era responsabile delle immagini e la musica del colosso giapponese. “Sono coinvolto con Snapchat sin dai primi giorni e data la crescita registrata…

Unicoop Tirreno taglia 600 posti e 21 punti vendita: ecco quali Presentato ai sindacati il piano di risanamento di un gigante in crisi. Solo nella sede di Vignale 160 esuberi. Cgil: subito scioperi Dodici supermercati verranno…

Ferrovie Sud Est, inchiesta sui vagoni d’oro: no della Cassazione al sequestro di 12 milioni di euro A pochi giorni dalla nomina del nuovo cda della società, la Corte Suprema ha rigettato il ricorso presentato dalla Procura di Bari contro la decisione…

Alitalia al ministero per i tagli Oggi il primo round governo-sindacati. Il peso dello sciopero Mentre i vertici di Alitalia continuano a intrattenere fitti incontri con gli azionisti per poter varare…

Isabella Fumagalli, dalle stelle alle assicurazioni Rampolla di una famiglia milanese nota nel mondo finanziario, si è formata all’Università Bocconi prima di muovere i primi passi in Jp Morgan, a Londra….

«Il miliardo per Alitalia? Chiedete agli azionisti» La politica nazionale si mobilita per la compagnia di bandiera ma cambia decisamente il tono Crisi-Alitalia, la mobilitazione della politica nazionale. Ma stavolta il tono…

Giorgio Armani sta con Melania Trump: “Di mestiere cerco di vestire le belle donne e lei lo è” Lo stilista ha dichiarato che non avrebbe alcun problema a disegnare un abito per la first lady rompendo così una sorta di cordata del mondo…

FCA: tutti i cambi di poltrona Fiat Chrysler Automobiles, cambiamenti nel team di leadership. Daphne Zheng viene nominata Chief Operating Officer (COO) China. Zheng è entrata a far parte di FCA…

Chi ha infamato Marino chieda scusa ai romani di Ettore Martinelli Roma caput mundi. Chiunque, anche chi non conosce il significato della espressione latina caput mundi, sa che Roma è stata considerata la…

Fallimento Trenkwalder, i lavoratori interinali aspettano ancora gli stipendi. “Li paghino le grandi aziende clienti” L’agenzia per il lavoro deve versare gli arretrati a migliaia di persone, molte delle quali nel frattempo sono passate ad altre società. I sindacati confederali…

Caro ortaggi dopo il gelo al Sud. Il prezzo delle rape sale del 400% Il Codacons ha presentato un esposto a 104 procure della Repubblica di tutta Italia denunciando le intollerabili speculazioni sui prezzi di frutta e verdura. Perché…

A piedi da Ventimiglia a Roma per una firma contro la disoccupazione Over 50 senza lavoro porta una petizione al Presidente Mattarella Domenica 22 gennaio 2017 Graziano Marcelli, cinquantenne disoccupato, partirà dal confine italo-francese di Ventimiglia e,…

Caso Mediolanum, Berlusconi ricorre in Europa contro la Bce Depositato lo scorso 23 dicembre il documento del ricorso alla Corte di giustizia La causa ha un numero: T-913/2016, Fininvest e Berlusconi contro Banca centrale…

BofA e BlackRock, utili sopra le attese Bank of America chiude il quarto trimestre del 2016 con un utile in crescita del 43% grazie all’aumento dei ricavi derivanti dall’attività di trading e…

Unicredit e l’aumento di capitale, le cose da sapere Il piano che porterà nelle casse della banca guidata da Jean Pierre Mustier ben 13 miliardi di risorse Si avvicina l’aumento di capitale di UniCredit…

No al ritorno dell’articolo 18, ora la prossima fermata è l’Italicum Dopo il sì della Consulta ai referendum su voucher e appalti e lo stop al quesito sui licenziamenti illegittimi Camusso parla di “scelta politica”. Nel…

Bankitalia: il debito pubblico italiano torna a salire A novembre l’aumento rispetto al mese precedente ha raggiunto i 5,6 miliardi di euro Continua la crescita del debito pubblico italiano. A novembre, secondo quanto…

Oltre 3.000 ‘specie aliene’, +96% in 30 anni in Italia Ispra-Legambiente, da zanzara a scoiattolo rischio per economia Minacciano ecosistemi, salute e attività dell’uomo mettendo in pericolo la biodiversità e l’economia: sono oltre 3000 le…

Falla in Whatsapp. Sarebbero a rischio le chat criptate La scoperta di un ricercatore della University of California che la segnalò a Facebook già ad aprile del 2016 Arriva l’ennesimo allarme. Stavolta riguarda WhatsApp…

Ferrero difende olio di palma: “Diatriba costruita ad arte” “Quella sull’olio di palma è una diatriba costruita ad arte”. A dirlo parlando a Reteurs Vincenzo Tapella responsabile acquisti del colosso dolciario di Alba e…