Trump, Putin, elezioni e Brexit. 2017 anno di incognite per l’Unione europea Il 2017 sarà un anno di incognite per l’Europa. Si vota in Francia, Germania, Olanda e Italia (forse) tra boom degli euroscettici e Trump alla…

Tesla, con l’Autopilot evita lo scontro È successo al fortunato proprietario olandese di una Model S: «allarme rosso», frenata automatica, urto evitato. E dopo lo scampato pericolo, le immagini diventano virali…

Pagelle & Classifiche Pagelle & Classifiche del mondo economico

Le pagelle dei capi di gabinetto del governo

I TOP 10 AMBASCIATORI ITALIANI NEL MONDO

I grandi comunicatori

Trump, Putin, elezioni e Brexit. 2017 anno di incognite per l’Unione europea Il 2017 sarà un anno di incognite per l’Europa. Si vota in Francia, Germania, Olanda e Italia (forse) tra boom degli euroscettici e Trump alla…

Tesla, con l’Autopilot evita lo scontro È successo al fortunato proprietario olandese di una Model S: «allarme rosso», frenata automatica, urto evitato. E dopo lo scampato pericolo, le immagini diventano virali…

Il capodanno 2017 è più lungo di un secondo Nei vostri veglioni, tenetene conto: il 2016 si chiuderà con un secondo intercalare, un’aggiunta necessaria per sincronizzare gli orologi atomici con il rallentamento della rotazione…

Club cinese offre 300 milioni di euro al Real Madrid per avere Cristiano Ronaldo Il giocatore avrebbe uno stipendio annuale di 150 milioni di euro La Cina rischia di “dopare” il mercato a suon di assegni a sei zeri….

Conti correnti, nuove norme su trasparenza dei costi e portabilità. Ma sta al cliente denunciare le inadempienze Il governo ha approvato in via preliminare il decreto sulla comparabilità delle spese e l’accesso al conto di pagamento. Previste anche sanzioni per gli istituti…

Atahotels conquista Una, nasce il leader italiano L’accordo con le banche è fatto. Sotto le insegne di UnipolSai, nasce il leader italiano nel settore alberghiero. Il gruppo assicurativo guidato da Carlo Cimbri…

Ecco il Milleproroghe: salvi precari PA, saltano misure popolari, niente rate mutui in zone sisma Approvato dal Governo Salvaguardia per i precari della pubblica amministrazione, rinnovo delle tutele per gli abitanti delle zone del Centro Italia colpite dal sisma, più…

Pil, Istat: prospettiva positiva su crescita nei prossimi mesi L’ indicatore anticipatore dell’attività economica registra una ripresa, delineando una prospettiva positiva del ritmo di crescita dell’economia nei prossimi mesi». Lo comunica l’Istat nelle prospettive…

A Trento la Pa più efficiente. Se tutta l’Italia fosse così, il Pil salirebbe di 30 miliardi Lo studio della Cgia di Mestre raccoglie indagini sull’efficienza della Pubblica amministrazione, dal Fmi alla Ue. Molte regioni del Mezzogiorno figurano tra le peggiori d’Europa,…

«Un cucchiaio su Marte»: il video della Nasa diventa virale C’è un cucchiaio su Marte? La curiosa domanda ha cominciato a girare sul web dopo la diffusione delle immagini catturate dal rover della NASA Curiosity…

Daniel Gros: “Giuste le valutazioni Bce e resta il nodo sofferenze” L’economista alla guida del Centre for European Policy Studies: “Sul capitale richieste estreme ma credibili. Dopo due anni non è politicamente opportuno spiegare ai risparmiatori…

P.Chigi, nessun incontro con ad Alitalia Fonti del Governo smentiscono notizie di stampa Fonti di Palazzo Chigi, a fronte di notizie di stampa, sottolineano come non sia previsto alcun incontro nei…

Lavoro: Uil, in 2016 uso voucher +26,3% Lombardia e Milano in testa. Più del 50% settori aperti dal 2012 Oltre 145 milioni di voucher venduti nel 2016, pari a un aumento del…

Amazon brevetta magazzini ‘volanti’ Centri di rifornimento pensati ad esempio nei pressi di stadi ROMA – Amazon si spinge “oltre” nei suoi progetti per le consegne con i droni…

Svetta Ferragamo, analisti apprezzano l’accordo col Fisco Svetta Salvatore Ferragamo maglia rosa del Ftse Mib di Piazza Affari. Le quotazioni beneficiano dell’accordo con l`Agenzia delle Entrate, annunciato nella serata di ieri, per…

Almaviva: trattativa fallita, 1.666 licenziati a Roma L’estremo tentativo di salvare la sede romana di Almaviva è finito in modo negativo: il tavolo riaperto presso il MiSe ha visto la conferma dei…

A Trento la Pa più efficiente. Se tutta l’Italia fosse così, il Pil salirebbe di 30 miliardi Lo studio della Cgia di Mestre raccoglie indagini sull’efficienza della Pubblica amministrazione, dal Fmi alla Ue. Molte regioni del Mezzogiorno figurano tra le peggiori d’Europa,…

Scadenze fiscali gennaio 2017: tutte le tassa da pagare il primo mese del nuovo anno Sarà anche l’anno in cui diremo addio ad Equitalia ma non alle tasse: ecco le scadenze fiscali di gennaio 2017 Quali sono le principali scadenze…

Spazio al licenziamento per «competitività» La legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è condizionata dalla necessità di fronteggiare un andamento economico negativo o di rientrare da spese notevoli…

Vodafone taglia la durata dei rinnovi da 30 a 28 giorni, multa milionaria dall’Antitrust L’Autorità ha staccato sanzioni da un milione di euro per le pratiche commerciali scorrette che limitano nei fatti il diritto di recesso MILANO – Multa…

Biella “mantiene” bar e ristoranti. Ma in Italia pochi resistono alla crisi Ristoranti e bar spopolano tra le strade italiane, in cinque anni se ne contano quasi il 10% in più. A Roma, Milano e Napoli si…

Good banks, il «sì» di Atlante sugli Npl Si sperava di chiudere – o almeno di giungere a una prima firma preliminare – entro il 2016, ma per la cessione delle good banks…

Alitalia, prima scure: stop ai voli Roma-Malpensa e a scatti dei salari ROMA – Salta la rotta Alitalia che collega Malpensa e Fiumicino, dal primo febbraio niente più voli tra gli aeroporti di Milano e Roma. La…

BCE: in calo la ricchezza nell’eurozona FRANCOFORTE (WSI) – La concentrazione della ricchezza tra le famiglie più agiate della zona euro è aumentata dalla crisi del debito, anche se i livelli…

CariFerrara: per vendita a Bper unica opzione taglio costi con licenziamenti -2 Roma, 29 dic – Il fondo emergenziale e’ un ammortizzatore sociale che offre un sostegno per un massimo di 24 mesi a chi e’ costretto…

Mps: nomi e cognomi, la lista dei volenterosi carnefici della banca Tutti distratti: i governatori Draghi e Visco, i ministri Saccomanni e Padoan, le “vigilantes” Tarantola e Nouy È vero che la colpa morì fanciulla. Però…

Nuovo iPhone con dual camera verticale MacOtakara, sarà terzo modello con schermo da 5 pollici Continuano a moltiplicarsi le indiscrezioni sulla nuova generazione di iPhone, quella che Apple si appresta a…

Come Avatar e Aliens: ecco i primi passi del robot-umano Al posto della testa una cabina per il pilota. Alto quattro metri e pesante una tonnellata e mezza, è stato realizzato da un’azienda sudcoreana: ”Per…