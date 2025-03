(di Katherine Puce) La personalizzazione aziendale, intesa come la capacità delle imprese di offrire soluzioni e benefit su misura per ciascun dipendente, nasce quando le aziende iniziarono a comprendere l’importanza di considerare ogni lavoratore non come un’entità indistinta, ma come una persona con esigenze individuali. I primi approcci, tuttavia, erano standardizzati e risalgono agli anni ’80, quando i benefit offerti includevano principalmente buoni pasto, ferie e una pensione integrativa. Sebbene questi benefici fossero utili, non rispondevano alle reali esigenze e priorità di ciascun dipendente, seguendo una logica più semplice ed economica.

Un approccio più inclusivo e personalizzato

Negli anni successivi, le aziende hanno compreso la limitatezza del modello precedente e hanno cominciato a puntare su un approccio che non fosse unico per tutti i dipendenti, ma personalizzato in base alla marcata eterogeneità del loro personale, che comprendeva persone provenienti da diverse generazioni, culture e con obiettivi professionali e personali differenti. Si è avvertita la necessità di rispondere a queste differenze per attrarre e mantenere i talenti. Le aziende iniziarono a introdurre orari di lavoro più flessibili, opzioni di telelavoro e ferie aggiuntive, riconoscendo che le esigenze familiari e personali influivano sulla produttività e sul benessere complessivo dei dipendenti, con un vero e proprio boom a partire dagli anni 2000, quando la personalizzazione iniziò a essere inclusa nell’ambito più ampio del welfare aziendale.

Il welfare aziendale comprende una serie di strumenti e politiche che mirano a migliorare il benessere e la qualità della vita dei dipendenti, andando oltre il semplice salario e allineandosi a una crescente personalizzazione, sempre più attenta alle esigenze individuali dei lavoratori. Negli ultimi anni, le piattaforme digitali hanno reso possibile una personalizzazione ancora maggiore dei benefit e dei servizi aziendali, favorendo una scelta più autonoma da parte dei dipendenti e una gestione indipendente, sempre più accessibile. Queste soluzioni includono strumenti per il benessere psicologico e fisico, come app per la salute mentale, consulenze online e programmi di fitness aziendale.

Pluxee Italia e il nuovo welfare digitale

Adottare una strategia di personalizzazione per un’azienda comporta notevoli vantaggi. Secondo il 7° Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale, l’89,2% dei lavoratori desidera una personalizzazione dei servizi di welfare, adattata alle esigenze individuali. Inoltre, il 72,4% degli occupati apprezzerebbe la presenza di un consulente di welfare che li supporti nella gestione di questioni legate a sanità, previdenza e istruzione dei figli. Le aziende che offrono benefit personalizzati, come programmi di assistenza sanitaria su misura, orari flessibili e supporto psicologico, registrano un notevole aumento del coinvolgimento dei dipendenti. L’introduzione di piattaforme digitali per il welfare consente alle imprese di creare soluzioni scalabili e adattabili, come quella presentata da Pluxee Italia durante il Welfare Day.

In particolare, Pluxee Italia ha presentato una nuova piattaforma per il welfare aziendale, che punta a rivoluzionare l’approccio alle soluzioni di benefit per i dipendenti, permettendo a ciascuno di scegliere i servizi che meglio rispondono alle proprie esigenze individuali.

Attraverso la piattaforma, i dipendenti hanno la possibilità di selezionare benefit legati alla salute, alla formazione, al supporto familiare o al benessere psicologico, creando pacchetti personalizzati che rispondono meglio alle esigenze individuali.

Questo esempio illustra come le aziende possano utilizzare la tecnologia per superare la logica dei benefit standardizzati, promuovendo una personalizzazione che migliora il benessere complessivo dei dipendenti, favorendo la loro fidelizzazione e aumentando la produttività.

Il welfare aziendale sta evolvendo verso soluzioni sempre più personalizzate e tecnologiche, come dimostrato dalle innovazioni presentate durante il Welfare Day 2025. Le piattaforme digitali, come quella di Pluxee Italia, rappresentano risorse fondamentali per le aziende che desiderano offrire soluzioni su misura per i propri dipendenti, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più soddisfacente e produttivo.