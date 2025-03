Verizon Business ha ampliato la propria suite di offerte di connettività IoT globale grazie all’integrazione di due nuovi partner: l’operatore di Singapore, Singtel e il fornitore di servizi satellitari Skylo. I clienti IoT di Verizon Business potranno ora accedere a tecnologie wireless in 200 territori in tutto il mondo, utilizzando soluzioni satellitari, roaming e eSIM native fornite da Verizon e dai suoi partner, il tutto gestito in modo semplice attraverso il portale di gestione IoT Verizon ThingSpace.

Singtel Si Unisce a Global IoT Orchestration

Singtel, gruppo tecnologico di Singapore, è l’ultimo fornitore a unirsi a Verizon Business per la soluzione Global IoT Orchestration, che permette agli utenti della multinazionale americana di attivare dispositivi a livello mondiale, sfruttando le reti e i servizi dei partner-MNO. Singtel sarà un alleato strategico per supportare le aziende nell’implementazione della connettività IoT nell’area Asia-Pacifico. Global IoT Orchestration è ora disponibile sul mercato e offre le soluzioni di connettività internazionale di Singtel, insieme a quelle, già annunciate, dei partner Bell Canada e Telenor IoT.

Connettività IoT Satellitare con Skylo negli USA

Negli USA, Verizon fornirà connettività IoT tramite l’infrastruttura satellitare di Skylo, estendendo la copertura della rete domestica nelle aree in cui la connettività cellulare potrebbe risultare limitata. In futuro, la disponibilità della stessa dovrebbe espandersi a livello internazionale.

Verizon ThingSpace: Gestione IoT Unificata

Global IoT Orchestration è integrato nella piattaforma di gestione IoT Verizon ThingSpace, che abilita la trasmissione dei dati e le funzionalità IoT in tutti i territori, nazionali e internazionali, attraverso un’unica interfaccia API o un portale web senza soluzione di continuità.

eSIM Native per l’Attivazione Globale dei Dispositivi

Grazie a Global IoT Orchestration, i clienti Verizon possono attivare dispositivi in aree globali utilizzando profili eSIM di carrier partner di Verizon. Nei mercati supportati, i device possono operare come se fossero abbonati alla rete del Paese, con tutti i vantaggi della connettività locale.

Disponibilità del Servizio

Il servizio Global IoT Orchestration è disponibile per i clienti con sede negli Stati Uniti che attivano dispositivi IoT a livello internazionale.

Le Dichiarazioni di Verizon Business

“I nostri servizi e piattaforme IoT sono sviluppati per rispondere alle esigenze dei clienti ovunque si trovino, garantendo una copertura su scala globale. Siamo entusiasti del lancio sul mercato di Global IoT Orchestration e della prossima disponibilità della connettività IoT satellitare negli Stati Uniti, che permetterà ai nostri clienti una connettività globale grazie alla collaborazione con i migliori partner del settore”, ha dichiarato Shamik Basu, nella foto, Vice President, Strategic Connectivity di Verizon Business. “Siamo orgogliosi di offrire un ecosistema IoT esteso, dinamico e facilmente gestibile attraverso Verizon ThingSpace”.

Il Commento di Singtel

“Singtel è entusiasta di supportare i clienti Verizon con le nostre soluzioni di rete multi-domestica, consentendo loro di gestire senza interruzioni le applicazioni IoT aziendali e i dati operativi critici in modo sicuro e in tempo reale, in tutta l’area dell’Asia-Pacifico. Così come i loro clienti possono ottenere preziose informazioni dai diversi mercati della regione, questa partnership ci permetterà di ampliare la copertura per i nostri clienti in Nord America, favorendo una maggiore espansione, innovazione e sviluppo in vari settori in tutto il mondo per tutti i nostri stakeholder” – ha commentato Lee Kwang Yong, Vice President, Enterprise Products di Singtel Singapore.

La Soddisfazione di Skylo

“Skylo è onorata di rafforzare la collaborazione commerciale con Verizon per le soluzioni IoT industriali e aziendali. La piattaforma Verizon ThingSpace è apprezzata a livello globale per la gestione e l’orchestrazione dei dispositivi IoT, mentre la tecnologia NTN di Skylo garantisce ai clienti una connettività continua, evitando interruzione di copertura” – ha concluso Tarun Gupta, Chief Product Officer e co-fondatore di Skylo.