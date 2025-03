Proofpoint Inc., leader nel settore della cybersecurity e della compliance, ha annunciato una partnership globale estesa con Microsoft. Questa collaborazione sfrutterà le potenti capacità di Intelligenza Artificiale e l’affidabile infrastruttura cloud di Microsoft Azure per ospitare le future innovazioni di Proofpoint e scalare una protezione dei dati dalle minacce basata sull’AI.

Azure: Fondamenta per una Protezione Avanzata

Con Azure come base, le aziende saranno in grado di fornire a organizzazioni di tutto il mondo una protezione dalle minacce più forte, abbinata a livelli superiori di sicurezza dei dati ed efficienza operativa. Questa partnership estesa promuove l’innovazione scalabile e fornisce ai clienti comuni funzionalità di sicurezza focalizzate sulla persona per rilevare e mitigare proattivamente un’ampia gamma di minacce che colpiscono le persone e i dati con cui lavorano. Lo scorso anno, la maggior parte delle violazioni di dati rese note è stata causata da compromissioni incentrate sulla persona: tra queste, email, perdita di dati, errata consegna, insider malintenzionati ed errori di configurazione hanno rappresentato il 90% delle cause sottostanti.

La Centralità della Sicurezza Human-Centric

“La sicurezza human-centric consiste nell’abilitare l’ambiente di lavoro digitale, che per la maggior parte dei nostri clienti enterprise, è rappresentato da Microsoft,” ha dichiarato Darren Lee, Executive Vice President e General Manager, Threat Protection Group di Proofpoint. “Sulla base di Microsoft Azure, stiamo offrendo protezione avanzata e preventiva per il livello più importante dell’ecosistema della cybersecurity: quello umano. Stiamo dotando le aziende delle capacità necessarie per ridurre il rischio umano su scala e crescere nel loro spazio di lavoro digitale.”

Microsoft Azure: Piattaforma Cloud di Riferimento

“Microsoft Azure è la piattaforma cloud di riferimento per i fornitori di sicurezza di tutto il settore,” ha evidenziato Kathleen Brown, nella foto, Corporate Vice President, Americas Enterprise di Microsoft. “L’annuncio di oggi è un ottimo esempio di come Azure fornisca una potente infrastruttura cloud per aiutare Microsoft e i nostri partner a soddisfare le esigenze di sicurezza in continua evoluzione dei nostri clienti.”

Innovazione Scalabile con Microsoft Azure

Con Azure come motore per l’innovazione, Proofpoint intende accelerare la crescita di nuove funzionalità nella propria piattaforma di sicurezza focalizzata sulla persona, garantendo maggiore protezione ai clienti comuni, tra cui rilevamento più rapido delle minacce, riduzione della complessità operativa e mitigazione più efficace del rischio.

Proofpoint su Azure: Integrazione dell’Intelligenza Nexus

Nell’ambito di questa alleanza, Proofpoint prevede di ospitare la propria piattaforma e i propri servizi human-centric su Azure, comprese le tecnologie di intelligenza Nexus, che riuniscono sofisticati modelli di intelligenza artificiale, analisi comportamentale e un’impareggiabile intelligence sulle minacce per rilevare e neutralizzare i rischi in modo proattivo, entro la fine del secondo trimestre del 2025.

Protezione Rafforzata e Senza Soluzione di Continuità

Portando la piattaforma human-centric di Proofpoint su Azure e integrandola in Microsoft 365, i clienti ottengono soluzioni più robuste, scalabili e proattive per combattere le minacce moderne, mantenendo l’agilità necessaria agli ambienti digitali dinamici di oggi. Grazie all’integrazione API senza attriti di Proofpoint, le organizzazioni possono rafforzare la propria protezione di Microsoft riducendo la complessità e migliorando la postura di sicurezza:

Sicurezza avanzata delle email senza interruzioni , con una protezione completa da phishing, compromissione delle email aziendali, ransomware e altri attacchi mirati

, con una protezione completa da phishing, compromissione delle email aziendali, ransomware e altri attacchi mirati Maggiore protezione dei dati in Microsoft 365

Riduzione dei costi operativi e miglioramento dell’efficienza

Protezione dai rischi emergenti per i dati provenienti dagli strumenti di GenAI

Difesa Avanzata dalle Minacce Interoperabile

Con la continua rapida evoluzione del panorama informatico, Proofpoint e Microsoft proseguiranno a supportare soluzioni interoperabili che rafforzano ulteriormente la capacità dei clienti comuni di rilevare e combattere i rischi cyber. I team di sicurezza possono passare da una posizione di sicurezza reattiva a un modello di difesa dalle minacce proattivo e automatizzato con livelli di protezione aggiuntivi, automazione e accelerazione del flusso di lavoro di risposta e decisioni di sicurezza guidate dai dati.

Integrazione con Microsoft Sentinel

Un componente chiave previsto per questa collaborazione sarà l’incorporazione della threat intelligence Nexus di Proofpoint in Microsoft Sentinel tramite le API SIEM di Proofpoint Targeted Attack Protection (TAP). Ciò consentirà ai clienti di Sentinel di integrare senza soluzione di continuità threat intelligence e dati di Proofpoint nei propri flussi di lavoro di analytics ed extended detection and response (XDR). I team di sicurezza otterranno insight più approfonditi, risposta più rapida agli incidenti e maggiore visibilità sulle minacce emergenti. Proofpoint on Demand Email Security for Microsoft Sentinel consentirà l’ingestione dei dati e dei log attività di Proofpoint on Demand Email Protection per monitorare attività email, eventi e minacce in un’azienda. Questo impegno si basa sulle collaborazioni esistenti, tra cui Proofpoint Adaptive Email DLP e Microsoft Purview, che forniscono una prevenzione più efficace della perdita di dati nelle email, e Proofpoint TAP con Microsoft Defender for Endpoint, che estende la protezione avanzata dalle minacce a email ed endpoint.

Disponibilità delle Nuove Soluzioni

Nell’ambito di questa alleanza, Proofpoint e Microsoft prevedono di iniziare a introdurre sul mercato nuove integrazioni e soluzioni nel secondo trimestre del 2025. Proofpoint API, Proofpoint Adaptive Email DLP con Microsoft Purview e Proofpoint TAP con Microsoft Defender for Endpoint sono già disponibili.