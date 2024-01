Just Eat e Carrefour Italia, nuova partnership per la consegna della spesa a domicilio

Just Eat, noto per la sua piattaforma online di consegna di cibo a domicilio, ha stretto una nuova partnership con Carrefour Italia per offrire la consegna della spesa a domicilio in Italia. Questa collaborazione si propone di ampliare ulteriormente l’offerta di entrambe le aziende, consentendo ai 3 milioni di clienti di Just Eat di ordinare comodamente la spesa e riceverla direttamente a casa.

Il servizio sarà disponibile nelle città di Milano, Roma, Genova, Torino e Bologna, con già 30 store online attivi. Questo permetterà ai clienti di accedere a una vasta gamma di prodotti, dai freschi come carne, pesce e verdure, fino ai prodotti per la cura quotidiana. L’obiettivo entro il primo anno è quello di espandere la rete a oltre 200 store in più di 50 città, rendendo il servizio di spesa a domicilio accessibile a un numero sempre maggiore di consumatori.

Un elemento chiave di questa partnership è la gestione delle consegne da parte di rider dipendenti di Just Eat, garantendo così un servizio affidabile e di qualità. Questa scelta non solo mira a migliorare l’esperienza complessiva del cliente, ma sottolinea anche l’attenzione verso la sicurezza e la professionalità dei rider impiegati nell’attività di consegna.

“La nostra strategia è investire sulla diversificazione ed espandere ulteriormente l’offerta di Just Eat attraverso il lancio e lo sviluppo della nostra proposta nel settore del grocery. Questo percorso è sostenuto dalla nostra vision “Empowering everyday convenience”: vogliamo consentire ai consumatori di ottenere ciò che vogliono, quando ne hanno bisogno, potenziando la crescita dei nostri partner con nuovi clienti, nuovi canali e nuove opportunità. Da qualche anno, il food delivery è entrato a far parte della vita quotidiana dei consumatori diventando abitudine consolidata e Just Eat si propone di incrementare i momenti da condividere ogni giorno. La collaborazione con Carrefour ci rende molto orgogliosi e rappresenta un passo significativo nel soddisfare le esigenze in evoluzione dei consumatori italiani, offrendo un’esperienza di delivery online completa e conveniente”, ha dichiarato Daniele Contini, nella foto, Country Manager di Just Eat Italia.

Carrefour prosegue il percorso per diventare una Digital Retail Company, concentrandosi sull’omnicanalità e sui bisogni del consumatore, vero attore chiave della nostra trasformazione. La partnership con Just Eat è un passo importante per rispondere alle esigenze in costante mutamento dei clienti, sempre più vicini ai servizi di food delivery. Grazie a Just Eat, Carrefour Italia rafforza ulteriormente la sua offerta, rendendo così gli store selezionati non solo un punto di riferimento per i clienti, ma anche un supporto per garantire un’esperienza di acquisto ancora più semplice, flessibile e confortevole per tutti i consumatori che sceglieranno di ricevere la spesa comodamente a casa propria attraverso un servizio rapido e affidabile” afferma Alessandra Grendele, Direttrice E-Commerce, Marketing, Dati e Trasformazione Digitale di Carrefour Italia.