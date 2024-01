Siemens e UL Solutions rivoluzionano la Certificazione dei Prodotti con la tecnologia dei gemelli digitali (digital twins)

Siemens e UL Solutions hanno dimostrato una trasformazione rivoluzionaria, passando dall’affidarsi esclusivamente a test fisici all’integrazione affidabile di simulazioni digitali.

La riduzione dei costi, l’accelerazione del time-to-market e l’integrazione senza soluzione di continuità degli strumenti di modellazione digitale ridefiniranno il futuro della verifica.

La tecnologia del gemello digitale (digital twin) di Siemens supera i limiti tradizionali dei test, servendo da testimonianza del potenziale del metaverso industriale per ridefinire le possibilità di sviluppo dei prodotti.

Per la prima volta nella storia, un prodotto industriale è stato certificato per gli Stati Uniti dopo che parti dei test richiesti sono stati condotti tramite simulazione digitale. Tale simulazione è stata verificata e convalidata con test fisici. Questo straordinario risultato rappresenta una prima mondiale in un processo nazionale di certificazione della sicurezza. Per rendere possibile questo avanzamento, Siemens ha collaborato con UL Solutions, un rinomato leader globale nelle scienze della sicurezza applicata. Il risultato è una testimonianza della straordinaria precisione e affidabilità delle moderne simulazioni dei gemelli digitali. Segna un passo avanti verso un futuro in cui i gemelli digitali e il metaverso industriale semplificano lo sviluppo del prodotto, migliorano l’innovazione, la sicurezza e accelerano il time-to-market.

Cedrik Neike, nella foto, CEO di Digital Industries e membro del Consiglio di Amministrazione di Siemens, ha dichiarato: “La tecnologia del gemello digitale di Siemens sta riscrivendo le regole dell’innovazione. Questo sforzo collaborativo con UL Solutions è una testimonianza del nostro impegno per un futuro in cui l’innovazione non conosce limiti. Invita industrie e innovatori a esplorare le infinite possibilità che i gemelli digitali completi offrono per plasmare il futuro dello sviluppo del prodotto”.

“UL Solutions è sempre stata all’avanguardia nell’avanzamento delle scienze della sicurezza. La nostra collaborazione con Siemens in questo viaggio trasformativo rappresenta un cambiamento significativo nel paradigma della certificazione”, sottolinea Jennifer Scanlon, Presidente e CEO di UL Solutions. “Il processo di certificazione si basa sui test fisici. Ora, le simulazioni digitali integrate con metodologie tradizionali possono ridefinire il modo in cui i nostri clienti affrontano i test e la certificazione e aprono nuove vie per la precisione e l’efficienza. UL Solutions è orgogliosa di far parte di questo salto rivoluzionario”.

Tradizionalmente, la certificazione dei prodotti richiedeva test fisici esaustivi, spesso sottoponendo un singolo prodotto a una serie di valutazioni. La simulazione basata sul gemello digitale è la risposta alla sfida speciale e al costo dei test e dei laboratori certificati quando sono coinvolti componenti elettronici ad alta potenza. Siemens e UL Solutions, tuttavia, hanno introdotto un cambiamento di paradigma. Un prodotto potrebbe non aver bisogno di sottoporsi a ogni test fisicamente; invece, il processo può integrare la potenza della tecnologia del gemello digitale di Siemens. UL Solutions guida questo approccio trasformativo, navigando nel processo di certificazione con competenze senza pari.

Sfruttando il potere delle simulazioni digitali, Siemens sta inaugurando un’era in cui i limiti tradizionali dei test vengono superati e le conoscenze sui prodotti possono essere acquisite con velocità e precisione senza precedenti. Il futuro della certificazione sarà caratterizzato da costi ridotti, accelerazione del time-to-market e integrazione senza soluzione di continuità degli strumenti di modellazione digitale. I gemelli digitali completi diventano la pietra angolare non solo per aiutare a soddisfare i requisiti di conformità, ma anche per guidare l’innovazione ad alta velocità senza compromettere la sicurezza, le prestazioni o la qualità.

Nel pionieristico impegno di Siemens nel metaverso industriale, la demarcazione tra spazi fisici e digitali sta diventando sempre più indistinta. La combinazione risultante sta promuovendo un ambiente dinamico favorevole all’innovazione. La prima certificazione di un prodotto industriale – il “SINAMICS G220” per l’esattezza, un sistema sofisticato che consente il controllo preciso e l’efficace funzionamento degli azionamenti elettrici in varie applicazioni – sfruttando il completo gemello digitale di Siemens è una dimostrazione convincente del potenziale del metaverso industriale per apportare possibilità senza precedenti per lo sviluppo del prodotto e altre attività di ingegneria.