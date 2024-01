Trapianto dell’occhio, THEA promette nuove speranze per i non vedenti

Un nuovo programma di ricerca, denominato Transplantation of Human Eye Allografts (THEA), è stato lanciato durante l’Hawaiian Eye and Retina 2024 da Calvin Roberts, MD, con l’obiettivo di utilizzare la genetica, la terapia cellulare e le tecniche microchirurgiche per ripristinare la vista attraverso il trapianto dell’occhio intero. THEA, sviluppato dall’Agenzia per i progetti di ricerca avanzata per la salute (ARPA-H), mira a ricollegare i nervi, i muscoli e i vasi sanguigni degli occhi interi dei donatori al cervello per ripristinare la vista nei pazienti non vedenti o ipovedenti.

Secondo Roberts, responsabile del programma THEA, l’obiettivo è quello di rivoluzionare la riconnessione dei nervi al cervello e rendere questi progressi accessibili a livello globale, offrendo un’alternativa alla cecità permanente. Il programma si concentrerà su tre aree chiave di ricerca: il recupero e la conservazione degli occhi dei donatori; la riparazione e la rigenerazione del nervo ottico; e le tecniche chirurgiche, l’immunologia e il monitoraggio postoperatorio.

L’invito è esteso agli oftalmologi interessati a partecipare al progetto, con ulteriori informazioni disponibili sul sito ARPA-H.gov. Il programma rappresenta un importante passo avanti nell’oftalmologia e il lancio di Roberts all’Hawaiian Eye and Retina 2024 è una chiamata alle armi per i suoi colleghi oftalmologi.

L’incontro Hawaiian Eye and Retina è un evento annuale che inaugura il nuovo anno per i professionisti della cura degli occhi, fornendo informazioni preziose sulle innovazioni nel campo dell’oftalmologia. Matt Holland, Direttore operativo di Healio, ha espresso pieno sostegno a THEA e anticipa con entusiasmo i risultati che il team otterrà.

Il programma THEA offre nuove prospettive nel trattamento della cecità e rappresenta un importante sviluppo nell’ambito della ricerca oftalmologica, promuovendo l’accessibilità e la trasformazione delle cure oftalmologiche.