Dr. Ferrer BioPharma vince il Premio per la tecnologia nasale rivoluzionaria a Parigi

Dr. Ferrer BioPharma è stata recentemente premiata al prestigioso evento CPHI Pharmapack 2024 presso il Paris Expo, Porte de Versailles, per la sua innovativa tecnologia GentleMist. Questa tecnologia ha ricevuto il premio “Design Centrato sul Paziente”, evidenziando il suo rivoluzionario approccio alla somministrazione di farmaci per via nasale.

La tecnologia GentleMist rappresenta un significativo passo avanti nella somministrazione dei farmaci, offrendo un sofisticato dispositivo per la somministrazione di farmaci per via nasale che migliora il comfort del paziente e l’efficacia terapeutica. A differenza dei tradizionali nebulizzatori, che possono causare disagio, la tecnologia GentleMist utilizza principi avanzati di fluidodinamica per creare uno spray nasale più delicato ed efficace. Questo approccio migliora la consegna del farmaco al bersaglio e ottimizza la distribuzione delle dimensioni delle goccioline per una migliore assorbimento. Sviluppata in collaborazione con i principali scienziati di fluidodinamica e clinici della South Dakota State University, Bona Pharma e della Cleveland Clinic, la tecnologia GentleMist ha dimostrato prestazioni superiori e ha ricevuto riscontri positivi dai pazienti, con oltre 26 milioni di unità vendute negli USA, Europa e Caraibi.

I premi CPHI Pharmapack rappresentano una piattaforma prestigiosa per mostrare l’innovazione globale e sottolineare l’impegno del settore verso soluzioni incentrate sul paziente. Il successo di Dr. Ferrer BioPharma a questo evento prestigioso sottolinea la sua dedizione nel migliorare le cure dei pazienti attraverso tecnologie farmaceutiche innovative.

Dr. Ferrer BioPharma detiene numerosi brevetti per farmaci e dispositivi, distinguendosi per l’utilizzo della propria tecnologia GentleMist in tutti i suoi spray nasali e per la gola. Questa caratteristica unica fornisce un vantaggio distintivo rispetto alla concorrenza.

Collocata nel fiorente settore delle scienze della vita del Sud della Florida, Dr. Ferrer BioPharma collabora attivamente con le iniziative governative locali, inclusi quelli facilitati dall’Ufficio per lo Sviluppo Economico e le Piccole Imprese della Contea di Broward.