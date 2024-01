TKO Group Holdings unisce le partnership globali di UFC e WWE per un marketing sportivo di livello mondiale

TKO Group Holdings, Inc., una società premium di sport e intrattenimento, ha annunciato di aver unito i team delle partnership globali UFC e WWE in un’unica unità, fornendo ai marchi l’accesso a uno dei portafogli di marketing sportivo più formidabili al mondo.

UFC e WWE, che complessivamente servono più di un miliardo di fan giovani e diversi in 170 paesi, forniscono ai brand partner una portata e una portata senza precedenti su più piattaforme, inclusi eventi live premium, contenuti originali e media digitali. Ulteriormente potenziati e potenziati dal volano Endeavour, l’infrastruttura globale dell’azienda che comprende anche i dinamici team di vendita di IMG in tutto il mondo, UFC e WWE insieme possono offrire agli operatori di marketing un inventario significativamente ampliato, una visibilità del marchio notevolmente aumentata, un’ampia portata internazionale e opportunità di integrazione uniche in tutta UFC. e contenuti premier della WWE.

Grant Norris-Jones, che ha svolto un ruolo chiave nel portare le partnership globali di UFC a sei anni consecutivi di entrate record, è stato nominato alla guida dell’unità integrata come vicepresidente esecutivo e responsabile delle partnership globali per TKO, che comprende l’intera UFC. e proprietà della WWE. Norris-Jones lavorerà al fianco di Lou Koskovolis , che assumerà anche un ruolo più ampio come Vicepresidente esecutivo delle partnership globali di TKO. Insieme, si concentreranno sulla fornitura di integrazioni uniche e autentiche per i partner aziendali di TKO. Questo nuovo sforzo congiunto beneficerà ulteriormente di ulteriore supporto e collaborazione con il team Endeavour Partnerships per massimizzare il valore per i marchi nell’intero portafoglio di risorse Endeavour.

Con team di vendita, attivazione e operazioni in partnership a New York, Las Vegas, Stamford, Connecticut, Londra, San Paolo, Sydney, Shanghai e Toronto, la nuova unità combinata si concentrerà sulla creazione di nuove opportunità di guadagno e sull’integrazione dei marchi tra UFC e I contenuti live e originali imperdibili della WWE.

“Da quando Endeavour ha acquisito UFC nel 2016, il business delle partnership globali di UFC è diventato un’area di crescita significativa”, ha affermato Andrew Schleimer, Chief Financial Officer, TKO , “e crediamo che il business delle partnership della WWE abbia un potenziale simile. Insieme, UFC e WWE creano un centro di marketing sportivo, con centinaia di eventi live all’anno e una portata pari o superiore a quella delle più grandi proprietà sportive del mondo. Il team di partnership globale recentemente integrato offrirà ai marchi premium l’opportunità di integrarsi e attivarsi all’interno dei contenuti straordinariamente popolari di UFC e WWE per coinvolgere le loro enormi basi di fan in tutto il mondo”.

Negli ultimi anni, UFC ha collaborato con marchi leader di prodotti e categorie di consumo, tra cui Anheuser-Busch, Crypto.com, DraftKings, Jose Cuervo, Monster Energy, PRIME Hydration, Timex e VeChain.

Inoltre, la WWE ha lavorato con dozzine di marchi blue-chip attraverso il suo elenco di risorse promozionali. Nell’ultimo anno, la WWE ha collaborato con Applebee’s, General Mills, Mattel, Netflix, PepsiCo, Pizza Hut, Slim Jim e Snickers.