Dopo il piacere della festa, arriva il dispiacere della dieta. Coldiretti suggerisce l’alimentazione adatta per rimettersi in forma

Durante le festività natalizie e di Capodanno, gli italiani hanno registrato un aumento di peso medio di circa 2 chili a causa del consumo di circa 15.000-20.000 chilocalorie. La Coldiretti stima che siano stati consumati circa 70 milioni di chili tra pandori e panettoni, 95 milioni di bottiglie di spumante, 4 milioni di chili tra cotechini e zamponi e altri alimenti, per un valore complessivo di oltre 5,5 miliardi di euro. L’abbondante consumo di cibi calorici e bevande alcoliche, unito alla riduzione delle attività sportive e all’aumento della sedentarietà, ha contribuito all’accumulo di peso.

Con l’inizio del nuovo anno, oltre un italiano su tre (36%) ha come obiettivo prioritario la perdita di peso, avviando una dieta per recuperare la forma. Per supportare questo processo, la Coldiretti consiglia alimenti terapeutici e nutrienti, come arance, mele, pere, kiwi, spinaci, cicoria, radicchio, zucche, zucchine, insalata, finocchi, carote, olio d’oliva e succo di limone.

L’arancia è ricca di vitamina C, che migliora il sistema immunitario. Le mele, con il loro modesto apporto calorico e l’alto contenuto di potassio, aiutano a regolare la colesterolemia. Le pere, con il loro potere saziante, sono adatte per chi soffre di intestino pigro. I kiwi, ricchi di vitamina C, fosforo e potassio, migliorano il funzionamento dell’intestino. La verdura a foglie verde scuro, come spinaci e cicoria, è ricca di acido folico essenziale per la formazione dei globuli rossi del sangue. Le carote sono ricche di vitamina A, fondamentale per la salute degli occhi e della pelle, mentre i finocchi aiutano a combattere la nausea e la digestione difficile.

Inoltre, la Coldiretti suggerisce di non trascurare i piatti a base di legumi, come fagioli, ceci, piselli e lenticchie, poiché contengono ferro, sono ricchi di fibre e forniscono energia a lento assorbimento.