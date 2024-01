Sodexo, forte crescita trainata dai prezzi e nuovi contratti nel 2024

Sodexo, nella foto l’a. d. Sophie Bellon, l’azienda francese leader nel settore del catering e dei servizi alimentari, ha annunciato una significativa crescita delle vendite nel primo trimestre, confermando al contempo le sue prospettive finanziarie per il 2024 e il 2025. Nel periodo chiuso a novembre, Sodexo ha registrato ricavi per un totale di 6,29 miliardi di euro, segnando un incremento organico del 8,2% rispetto all’anno precedente. La crescita è stata trainata principalmente da un solido aumento dei prezzi e dall’acquisizione di nuovi contratti. Sebbene i ricavi siano cresciuti del 3,1% su base riportata, è da notare un impatto negativo del 4,8% dovuto ai tassi di cambio, fenomeno che l’azienda prevede di attenuarsi progressivamente nel corso dell’anno fiscale. Il mercato nordamericano si è confermato il principale contribuente ai ricavi complessivi del gruppo, raggiungendo la cifra di 3,03 miliardi di euro. Tutte le aree geografiche hanno segnalato una robusta crescita organica a cifre alte. Sodexo ha confermato che il processo di spin-off della sua attività Pluxee, focalizzata sui benefit aziendali per i dipendenti, procede come previsto e sarà quotata su Euronext Paris a partire dal 1° febbraio. La società ha chiarito che i dati finanziari del primo trimestre e le previsioni future non includono Pluxee. Nonostante la complessità dell’ambiente economico, Sodexo ha ribadito le sue prospettive finanziarie per il 2024 e il 2025. L’azienda prevede una crescita organica dei ricavi compresa tra il 6% e l’8% annuo, con un margine operativo sottostante in aumento di 30-40 punti base l’anno a tassi di cambio costanti.