Circle annuncia il rebranding di Progetto Adele in NEXT FREIGHT per rivoluzionare la logistica

Circle S.p.A. – PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale oltre che nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica – comunica che Progetto Adele S.r.l. (“Progetto Adele”), società controllata al 100%, con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio 2024, cambierà la propria ragione sociale in NEXT FREIGHT S.r.l. (“NEXT FREIGHT”). Progetto Adele “cambia pelle” per accompagnare in questo percorso evolutivo gli spedizionieri e i freight forwarders del futuro, sancendo la fine del data entry grazie al rilascio sul mercato della versione 10.2 della suite MasterSPED® e al completamento dell’integrazione dei Servizi Federativi di CIRCLE Group per la gestione automatizzata della logistica, della dogana e del freight forwarding. Grazie a queste importanti novità, gli operatori possono trovare preinserite nel prodotto – senza dover inserire manualmente quanto oggi ancora troppo spesso ricevuto via mail – oltre il 90% delle informazioni che ricevono da clienti e da fornitori, e occuparsi così maggiormente dei servizi di fidelizzazione e di altre attività a valore aggiunto. Inoltre, sono disponibili funzionalità avanzate di Business Intelligence, Dashboard Operative e Doganali, e funzionalità evolute di Track and Trace nell’ottica di prevenire i problemi e suggerire soluzioni. MasterSPED® è integrato con la piattaforma digitale collaborativa ACCUDIRE per la digitalizzazione e la condivisione in tempo reale della e-CMR (cfr. comunicato stampa datato 11 dicembre 2023 sull’acquisizione del 20% del capitale sociale della Startup Innovativa veneta Accudire S.r.l.) e con tutte le ulteriori evoluzioni doganali di cui verranno comunicate altre novità entro la fine di gennaio. Luca Abatello, CEO & Presidente di CIRCLE Group commenta così la notizia: “Siamo felicissimi di finire l’anno con questa importante novità, un segno concreto della nostra attenzione ai Clienti Freight Forwarders ed Operatori Doganali, un ulteriore step nella trasformazione digitale della logistica che perseguiamo con la roadmap Connect 4 Agile Growth”. NEXT FREIGHT sarà, infine, oggetto di un rafforzamento patrimoniale mediante trasferimento di riserve a capitale, operazione che è già stata inserita nell’Ordine del Giorno dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti NEXT FREIGHT già convocata per il 24 aprile 2024 e che darà ancora maggiore sostegno allo sviluppo della società e dei suoi software proprietari.