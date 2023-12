La SIA ottiene la certificazione sulla Parità di Genere

La SIA S.p.A., società attiva nel settore dell’engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche, quotata su Euronext Growth Milan, ha ottenuto la certificazione sulla Parità di Genere, in conformità con gli standard UNI/PdR 125:2022 previsti anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). “In La SIA crediamo nella forza della diversità come catalizzatore dell’innovazione, e questa certificazione, conforme agli standard UNI/PdR 125:2022 e alle linee guida del PNRR, è una testimonianza tangibile del nostro impegno – ha dichiarato Alessandra Speranza, nella foto, General Manager & Security Manager di La SIA – Questo traguardo riflette la nostra dedizione a creare un luogo di lavoro che rispetta e valorizza le competenze di ciascun individuo, indipendentemente dal genere, promuovendo un ambiente di lavoro equo e inclusivo.” La UNI/PdR 125:2022 è la Prassi di Riferimento che prevede la rendicontazione e la valutazione dei dati inerenti le politiche di Parità di Genere nelle organizzazioni. La certificazione attesta il rispetto ed il perfezionamento delle misure per ridurre il gender gap, implementare la parità salariale e di mansioni e le politiche atte a garantire la conciliazione vita-lavoro. La SIA si è aggiudicata il punteggio di 89,5 su 100, il punteggio minimo di sintesi complessivo per determinare l’accesso alla certificazione è fissato a 60 su 100. La SIA dimostra così di aver adottato negli anni misure concrete per promuovere una cultura aziendale e un ambiente di lavoro inclusivi orientate al miglioramento continuo sulle tematiche Diversity Equity & Inclusion. Il processo di valutazione si è basato su interviste ai dipendenti rispetto a sei indicatori chiave quali cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro. Sono stati inoltre redatti i seguenti documenti: Codice Antimolestie, Politica Aziendale per la Parità di Genere e Piano Strategico comprensivo di piano di formazione. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Comitato Guida paritetico. Kuhn ha supportato La SIA nel processo di valutazione, Bureau Veritas, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione, ha conferito la certificazione secondo la Prassi UNI/PdR 125:2022.