Sono in provincia di Perugia. Il borgo conta 8500 abitanti e si trova a 300 metri di altitudine. Anticamente nota come colonia Iulia hispellum. Ebbe grande risonanza in epoca augustea. Ai tempi fu pensata come centro religioso dall’imperatore Costantino. E all’interno Spello aveva un bel tempio dedicato alla gens flavia. Dopo il crollo dell’impero romano e altre varie e tristi vicissitudini, il borgo fece parte del ducato di Spoleto. Passarono altre battaglie, tra cui uno scontro feroce con Federico secondo e poi, più tardi, il borgo subì il dominio della chiesa. Il 1799 è l’anno dell’ennesima invasione, stavolta, a opera dalle truppe francesi, e successivamente Spello divenne un cantone del dipartimento del Clitunno. Nel 1833 divenne città grazie al conferimento di Leone dodicesimo. Anche il borgo, come gran parte dell’Italia, ha avuto problemi a cavallo delle due guerre mondiali, tra cui un processo di emigrazione che è stato fermato con la crescita economica causata dal boom degli anni sessanta.



Spello è nota per i suoi bellissimi vicoli fioriti, da ammirare durante una rilassante passeggiata. Se avete in mente una plateale proposta di matrimonio con la donna del vostro cuore, fatela qui, tra questi vicoli che si prestano come la scena ideale di un meraviglioso film romantico. E a proposito di film, qui si svolge un interessante festival del cinema che mette in luce interessanti opere dell’ingegno di registi italiani e internazionale.

Da vedere la chiesa di Sant’Andrea. Qui potete ammirare uno splendido dipinto del Pinturicchio, la Madonna in trono. Date un’occhiata alla pinacoteca, che conserva vari articoli e dipinti di straordinaria arte sacra. Molto bella l’Infiorata del Corpus Domini che si tiene la nona domenica dopo Pasqua. In quel periodo le strade del borgo medioevale si trasformano in uno straordinario tappeto di fiori. Vi conquisterà. Infine…Nell’abituale pausa gastronomica non possono mancare le gustosissime omelette al tartufo nero.

Per raggiungere il borgo, vi consiglio di prendere un aereo per Perugia e proseguire con i mezzi (oppure noleggiate un’auto privata). In 20 minuti arriverete a destinazione.