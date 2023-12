Hyle Capital Partners acquisisce la maggioranza in Ciemme Alimentari

Hyle Capital Partners, attraverso il suo fondo “Finance for Food One”, ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza in Ciemme Alimentari, azienda pugliese specializzata nella produzione, distribuzione e vendita di gnocchi di patate di alta qualità. La società è anche un fornitore di rinomati marchi di pasta e della Grande Distribuzione Organizzata (GDO).

L’operazione, gestita come un Management Buy Out, vede il fondo Hyle Capital Partners entrare nel capitale di Ciemme Alimentari in collaborazione con l’attuale socio dell’azienda, mentre un socio attuale esce dal contesto. Questa mossa rappresenta il sesto investimento del fondo “Finance for Food One” di Hyle Capital Partners, focalizzato sul supporto alle eccellenze della filiera agroalimentare per promuovere il Made in Italy sia in Italia che all’estero.

Bartolomeo Palmieri, attuale Amministratore Delegato di Ciemme Alimentari, sarà affiancato da Hyle Capital Partners nel nuovo percorso di crescita dell’azienda, mirato a consolidarne la posizione di mercato e ad accelerarne l’espansione internazionale, anche attraverso acquisizioni sinergiche.

Nel corso del 2023, Ciemme Alimentari prevede di raggiungere un fatturato superiore a 40 milioni di euro, registrando una crescita del 40% rispetto al 2022. La quota di export, che attualmente costituisce oltre il 30% del fatturato, si estende principalmente verso mercati chiave come Stati Uniti, Francia, Canada e Germania.