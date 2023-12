L’IA nelle elezioni e i siti falsi, i pericoli cyber del 2024

Un aumento degli attacchi hacker sponsorizzati da uno Stato o legati all’attivismo politico, l’interferenza nelle elezioni o nei grandi eventi con l’intelligenza artificiale, meno phishing e più siti fasulli in cui attirare gli utenti.

Sono alcune delle previsioni per il 2024 nel settore della cybersicurezza che di anno in anno vede una impennata degli attacchi: solo in Italia, secondo l’ultimo rapporto Clusit, sono aumentati di ben quattro volte.

E, altra emergenza, la formazione sulla sicurezza non tiene il passo ai pericoli crescenti. Nell’anno che verrà ci saranno tanti eventi politici come le elezioni statunitensi e quelle Europee, ma anche grandi manifestazioni sportive, come le Olimpiadi di Parigi. Occasioni, secondo gli esperti di Fortinet, per mettere in atto attacchi informatici. In particolare, in ambito politico, crescono i timori per l’uso sempre più diffuso dell’intelligenza artificiale generativa.

“Probabilmente vedremo l’intelligenza artificiale potenziare l’interferenza elettorale nel 2024 – ha spiegato a Forbes Shivajee Samdarshi, chief product officer di Venafi – Dalla creazione di deepfake convincenti all’aumento della disinformazione mirata, il concetto stesso di fiducia, identità e democrazia saranno sotto la lente”. Inoltre, gli utenti saranno tratti in inganno sempre meno dal phishing e sempre più dai siti fasulli. Un modo per attaccare più discreto e meno sfruttato, dato che le e-mail e gli allegati che difondono malware sono diventati molto diffusi e più individuabili da un sistema anti-spam o dalla maggiore consapevolezza e diffidenza degli utenti. L’obiettivo dei criminali informatici è sempre quello di rubare informazioni, anche finanziarie, alle vittime cadute in trappola.