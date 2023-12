Ruanda: Ignite Power collega tutte le scuole remote a internet e energia solare

Le scuole nelle aree remote e nei terreni difficili del Ruanda sono i principali beneficiari di una partnership tra il governo e Ignite Power per connettere tutti i centri di apprendimento a internet e all’energia solare. I ministeri ruandesi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e dell’istruzione hanno stretto una partnership con il fornitore leader di soluzioni globali basate sull’energia solare e il recente vincitore del prestigioso Zayed Award 2023. “Siamo lieti di lanciare questa partnership dirompente con un’azienda leader del settore privato come Ignite Power”, ha affermato Paula Ingabire, ministra delle Ict.Ingabire ha, poi, precisato che “questa collaborazione dimostra il nostro impegno a garantire che ogni cittadino, in particolare gli studenti, abbia pari opportunità di prosperare in un mondo sempre più digitale”. L’iniziativa sfrutterà il nuovo prodotto di Ignite Power, LinX, un’innovazione alimentata al 100% da energia solare, con terminali satellitari basati sull’energia solare per garantire un accesso a Internet superiore, sostenibile e conveniente in tutti i locali, indipendentemente dalla loro ubicazione. Ignite Power si è già affermata nel panorama energetico del Ruanda, avendo collegato oltre 1 milione di persone in tutto il Paese dell’Africa orientale all’energia elettrica attraverso sistemi solari avanzati.