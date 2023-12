Regione Toscana e Confindustria rinnovano l’impegno per la salute nei luoghi di lavoro

Regione Toscana e Confindustria Toscana rinnovano la collaborazione, già avviata nel 2016, per diffondere assieme il programma di promozione della salute nei luoghi di lavoro, aperto a grandi, medie e piccole imprese. Prevenzione ed adozione di stili di vita salutari sono i capisaldi. Grazie alla collaborazione tra Confindustria Toscana e gli uffici regionali e del personale sanitario delle Asl saranno organizzati incontri e percorsi informativi a tema sulla corretta alimentazione e sui benefici dell’attività fisica, sul contrasto al fumo e al consumo dannoso di alcol e di altre sostanze, sull’importanza di effettuare screening oncologici o di aderire ai piani vaccinali. Si parlerà anche di sicurezza stradale e dei tanti aspetti pratici e psicologici legati al benessere e alla conciliazione vita-lavoro nonché alla tutela di ambiente e risorse: le sinergie sono il presupposto per intraprendere con efficacia le azioni previste dal programma. A lavoro una persona passa molto del suo tempo ed educare nei luoghi di lavori diventa quindi strategico. Il programma fa parte del piano regionale della prevenzione 2020-2025 e le imprese intenzionate ad aderirvi possono rivolgersi ai referenti della Asl di riferimento, che li aiuteranno ad individuare il percorso di promozione alla salute più idoneo tra quelli proposti. “Con Confindustria Toscana si rinnova un’importante collaborazione – commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani (nella foto) – Un ambiente di lavoro salutare è sicuramente un ambiente in cui i fattori di rischio sono sotto controllo e ridotti al minimo, ma è anche una situazione in cui si promuovono comportamenti e stili di vita salutari”. “Questo accordo – aggiunge l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini – rafforza l’impegno nella costruzione e la diffusione di una cultura collettiva del benessere e della prevenzione con importanti benefici, prima di tutto, sulle persone e di riflesso sul sistema sanitario”. “Far comprendere alle persone l’importanza di prendersi cura di sé – concludono i due – e di adottare stili di vita salutari è una delle sfide culturali del presente: accordi come questi ci permettono di moltiplicare gli effetti positivi dell’informazione e coinvolgere il più ampio pubblico possibile”. “I temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono da sempre al centro delle strategie di crescita delle nostre imprese – sottolinea il presidente di Confindustria Toscana Maurizio Bigazzi -. Con il rinnovo di questo accordo, proseguiamo e rafforziamo la collaborazione per promuovere la salute e i corretti stili di vita all’interno dei luoghi di lavoro, con una sinergia importante sulla prevenzione tra imprese e sistema sanitario regionale. Il valore e il rispetto verso i collaboratori è al primo posto per le imprese della nostra regione; e con il rinnovo di questa collaborazione torniamo, ancora una volta, a riaffermare la bontà del lavoro svolto negli anni passati”.