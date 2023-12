Invest Italy SIM ottiene la qualifica di Euronext Growth Advisor

First Capital S.p.A., holding finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity quotata su Euronext Growth Milan, comunica, per conto della controllata Invest Italy SIM S.p.A. (“IISIM”), che quest’ultima ha ottenuto il via libera da Borsa Italiana per operare in qualità di Euronext Growth Advisor (“EGA”). Con Avviso n. 47921 del 18 dicembre 2023, Borsa Italiana ha infatti comunicato di aver ammesso e iscritto IISIM nell’apposito registro degli EGA. Invest Italy SIM amplia così la sua operatività con l’obiettivo di diventare punto di riferimento per le PMI italiane per la loro quotazione in Borsa e la successiva permanenza sul mercato. L’Euronext Growth Advisor è, infatti, una figura centrale per il mercato Euronext Growth Milan, dovendo valutare l’appropriatezza dell’azienda ai fini dell’ammissione al mercato, supportarla nel mantenere un profilo adeguato di trasparenza informativa nei confronti degli investitori, stimolare l’attenzione da parte della società al rispetto delle regole derivanti dall’essere quotata su Euronext Growth Milan, massimizzandone i benefici. Luca Di Liddo, nella foto, Amministratore Delegato di IISIM, ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver ottenuto, a soli pochi giorni dall’inizio dell’operatività di IISIM, l’autorizzazione di Borsa Italiana ad operare in qualità di EGA. Questo rappresenta un ulteriore importante tassello per realizzare la nostra strategia, con cui miriamo a diventare un partner di lungo periodo delle PMI italiane quotate e quotande.”