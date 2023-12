Le Gallerie degli Uffizi approdano su Threads: 60mila follower in tempo record

Le Gallerie degli Uffizi sbarcano su Threads. Sono stati il primo museo italiano ad approdare sulla piattaforma social: già 60mila i follower che ne seguono il profilo, uffizigalleries. “Artemisia, Botticelli, Caravaggio, etc. Aperti a tutti dal 1769”, recita, in inglese, la descrizione informativa che apre la pagina. Tra i contenuti pubblicati (sempre in inglese, in linea con il taglio internazionale di Threads) la riallestita sala del Duecento, inaugurata ieri, e molte opere delle nuove sale degli autoritratti, aperte nello scorso luglio. “Il lancio della nuova piattaforma social Threads in Europa in questi ultimi giorni del mio secondo mandato come direttore degli Uffizi ci ha dato la possibilità di applicare la nostra strategia di comunicazione ancora una volta – commenta il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt (nella foto): – dopo i nostri record digitali del 2023, comunicati appena pochi giorni fa, adesso possiamo aggiungerne un altro: quello di essere stati il primo museo italiano a sbarcare su Threads, raggiungendo in pochissimo tempo la quota di 60mila follower”.