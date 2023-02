Si trova a 4 metri di altitudine, conta più di 2700 abitanti e fa parte della città metropolitana di Genova. L’origine del nome non è chiara, potrebbe derivare dal latino monilia, ossia monile. Non è chiara nemmeno l’origine del borgo, si parla di un primordio legato alla popolazione degli Arcadi, nel dodicesimo secolo avanti cristo. Ma non è una ipotesi concreta, è semmai una seducente leggenda. Meglio dare retta alla Tavola Peuntigeriana, del quarto secolo, che indica la presenza del borgo sulla Via Aurelia. Nel 774, Carlo Magno donò ai monaci dell’Abbazia di San Colombano di Bobbio, le terre e il porto di Moneglia, in seguitò saccheggiato dai saraceni, che fecero razzìa di tutti i luoghi della costa. Di Moneglia è nota la celebre Battaglia della Meloria, che la vedrà vincitrice issando il vessillo della Repubblica contro Pisa.

Il borgo è noto per aver dato i natali al celebre pittore Luca Cambiaso, nel 1527. Il borgo è un luogo perfetto per ambientare la vostra vacanza al mare con la famiglia. Qui i vostri figli possono camminare liberi in posti tranquilli e senza ombra di traffico. Il magnifico centro storico è certamente il fiore all’occhiello del borgo. Da vedere la torre di Villafranca. Purtroppo buona parte della struttura è andata distrutta nella seconda guerra mondiale. Però potete ancora ammirare lo splendido mastio a pianta quadrata. Molto bella è la chiesa di Santa Croce, dove è presente in sagrestia l’ultima cena realizzata da Luca Cambiaso. Nella facciata barocca si possono ammirare due anelli della catena del porto di Pisa, che testimoniano la trionfale vittoria della battaglia della Meloria. Fate una capatina alla chiesa di San Giorgio, qui troverete il suggestivo dipinto che ritrae il battesimo di Cristo, attribuito a Giovanni da Pisa. A Moneglia esiste una pro loco molto attiva, che organizza vari eventi. Nel periodo natalizio, nel borgo c’è un bel mercatino che vi invito a visitare. Nella nostra sosta gastronomica non può mancare un piatto super tipico della Liguria. Moneglia dà il nome ad un antipasto di pesce (detto antipasto di Moneglia a scabeccio) che vi conquisterà: è un piatto a base filetti di pesce misto, fritti e poi marinati. Per raggiungere il borgo, prendete l’aereo per Genova e proseguite con un auto privata. Il borgo dall’aeroporto dista solo una sessantina di chilometri.