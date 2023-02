Aeroporto di Alghero, Ryanair attiverà due nuove rotte

Boccata di ossigeno per l’aeroporto di Alghero, che vede da poco contratti di solidarietà per 227 dipendenti: per la stagione estiva, che partirà il 26 marzo e terminerà il 29 ottobre, Ryanair attiverà due nuove rotte, sulle 22 totali. Lo scalo della Riviera del corallo sarà collegato ogni lunedì e venerdì con quello di Billund, in Danimarca, e poi ogni lunedì, venerdì e domenica con l’aeroporto Marco Polo di Venezia. L’amministratore delegato del vettore, Eddie Wilson, oggi ha anche annunciato che saranno incrementate le frequenze sulle rotte di Bari, Milano e Bratislava (Slovacchia). Per la stagione ‘summer’ di Alghero Ryanair assicurerà oltre 650 posti di lavoro. Tra tutti i 22 collegamenti sono previsti fino a 170 voli settimanali, di cui fino a 40 tra gli scali di Milano (Bergamo) e di Milano Malpensa. Rispetto rispetto al periodo pre-Covid, da marzo a ottobre prossimi la compagnia aerea stima una crescita del 130% e di arrivare a 850 mila passeggeri (+85%). Per contribuire allo sviluppo del turismo e favorire la connettività della Sardegna durante tutto l’anno, Ryanair chiede al Governo italiano e alla Regione di abolire l’addizionale comunale di 6,50 euro e di rivedere il sistema delle rotte in continuità territoriale, che “rendono la Sardegna – ha rimarcato Wilson – totalmente non competitiva, rispetto ad altre destinazioni dell’Ue. L’abbassamento dei costi di accesso consentirà a Ryanair di portare fino a un milione di passeggeri in entrata aggiuntivi all’anno (+50% di crescita), che genererà oltre un miliardo di euro in più di spesa turistica per la Sardegna nei prossimi 5 anni”.