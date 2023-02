È un borgo in provincia di Asti. È un piccolo comune che conta solo 200 abitanti e si trova a più di 200 metri di altitudine. L’origine del nome non è chiara. Anticamente il borgo si chiamava Mons Baldus. Non si sa molto della nascita del paese. Un scritto, datato 991, documenta per la prima volta nella storia la presenza di Mombaldone nel mondo. In quel periodo gli Aleramici ricevettero in dono il monastero di S. Quintino di Spigno ed alcune terre, tra queste Mombaldone. I Marchesi Del Carretto di Savona furono per lungo tempo i signori del borgo, poi fu il turno Comune di Asti. Con l’acquisto del feudo da parte dei Savoia, per il borgo iniziò un periodo di pace e serenità. Purtroppo Napoleone e i suoi ruppero le uova nel paniere. È un bel posto per passarci le vacanze, consigliato per una settimana in famiglia con i vostri figli e anche per i vostri anziani, che godranno della meraviglia di un luogo noto, per la sua meravigliosa pietra arenaria. Passeggiare per queste viuzze strette è un’esperienza unica, perché vi permette un viaggio nella storia del medioevo.

Merita una capatina la chiesa dedicata a San Nicolao, dove potete trovare tesori dell’arte barocca. Bella anche la chiesa della Madonna del Tovetto, che vi conquisterà per la sua semplicità. Non perdete i ruderi del castello, raggiungerli è semplice, dove superare il borgo antico. Del castello rimane ben poco, per lo più una bella torre dalla pianta quadrata. Mombaldone merita di essere visitato in estate, perché la bella stagione valorizza le bellezze del luogo. Potete visitare il borgo, durante i festeggiamenti della Madonna del Tovetto, la patrona di Mombaldone, l’8 settembre. La frittella, detta frisciò, è la regina della nostra sosta gastronomica odierna: è un prodotto a base di farina che conquista de sempre il palato dei turisti più esigenti. Non è semplice raggiungere Mombaldone, soprattutto se siete del Sud, però ne vale la pena. Potete prendere l’aereo per Torino e proseguire con un mezzo privato. Se volete godere maggiormente delle bellezze del luogo, prendete un treno da Milano: il treno vi permetterà di scoprire tutte le bellezze più nascoste. Il treno, peraltro, è comodissimo: in poche ore giungerete comodamente in loco.