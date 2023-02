UniCredit, SACE e CDP sostengono i piani di sviluppo del gruppo AMA Erogato un finanziamento da 10 mln

UniCredit, SACE e Cdp sostengono lo sviluppo di AMA Spa, specializzata nella produzione e commercializzazione di componenti per veicoli a lenta movimentazione e per il giardinaggio.

Il finanziamento da 10 milioni di euro erogato da UniCredit a favore della capogruppo AMA Spa, che ha visto l’intervento della Garanzia SACE SupportItalia con copertura del 90% e delle risorse CDP, parte del plafond dedicato alla crescita di imprese PMI e Mid Cap, è della durata di 6 anni di cui 15 mesi in preammortamento ed è finalizzato a supportare la strategia di crescita del Gruppo basata su investimenti volti al rafforzamento ed efficientamento della capacità produttiva e all’ampliamento della gamma prodotti.

La Garanzia SupportItalia è lo strumento straordinario del Gruppo SACE previsto dal Decreto Aiuti per sostenere le esigenze di liquidità e investimenti delle imprese italiane impattate dal conflitto russo-ucraino.

AMA, con sede a San Martino in Rio (Reggio Emilia), è un player mondiale nella fornitura di componenti per l’allestimento e la manutenzione di Off Highway Vehicle (OHV), macchine agricole e per la cura del verde.

Nata nel 1967, oggi è un gruppo composto da più di 30 società, conta circa 1650 persone e 18 siti produttivi che operano in sinergia per offrire una gamma di oltre 525.000 referenze ad oltre 80.000 clienti nel mondo.

Luciano Malavolti, Presidente AMA, dichiara: “Una delle chiavi del successo di AMA è continuare a crescere, evolvere, considerando ogni traguardo raggiunto una tappa verso il futuro. Le opportunità sono molte, alcune ancora da scrivere.”

Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit, commenta: “Questa operazione è il risultato dell’efficace collaborazione tra le strutture del nostro network. Una sinergia funzionale al raggiungimento del primario obiettivo di UniCredit: essere la banca di riferimento per lo sviluppo del tessuto produttivo del territorio, liberandone il potenziale per favorirne la crescita. Siamo orgogliosi di dare il nostro concreto contributo a sostegno dei piani di Ama Spa, una realtà di primaria importanza nel suo mercato di riferimento. Confermiamo così il nostro impegno per sostenere le aziende che investono in ottica di innovazione e riduzione degli impatti ambientali”.

“Siamo lieti di essere nuovamente al fianco di AMA Spa, azienda leader mondiale nella produzione di macchinari agricoli che abbiamo già supportato in passato con operazioni di export, internazionalizzazione e Garanzia Italia – ha dichiaratoMarco Mercurio, Regional Director Centro Nord di SACE –. Come SACE confermiamo il nostro impegno, in linea con il piano industriale INSIEME 2025, a supportare le imprese italiane nei loro percorsi di crescita e investimenti in Italia e nel mondo creando valore per il territorio e il Paese”.