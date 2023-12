Industrie De Nora e H2U stipulano un Accordo di Ricerca per lo Sviluppo di Materiali ad alte prestazioni per la produzione di Idrogeno Verde

Industrie De Nora S.p.A., nella foto l’a. d. Paolo Dellachà, multinazionale italiana quotata su Euronext Milan, specializzata in elettrochimica e leader nelle tecnologie sostenibili, e H2U Technologies, sviluppatore di elettrolizzatori di nuova generazione, hanno annunciato un accordo di ricerca per individuare e sviluppare elettro catalizzatori a basso costo e ad alte prestazioni per la produzione di idrogeno tramite elettrolisi dell’acqua. Questi catalizzatori permetteranno la presenza sul mercato di idrogeno verde a prezzi accessibili, rispondendo così ad un’esigenza specifica di mercato, agevolando l’espansione della catena di valore dell’idrogeno e guidando la transizione energetica.

Questo accordo di ricerca e sviluppo, che fa seguito alla precedente collaborazione di H2U con De Nora, permette di sfruttare ulteriormente l’esclusivo Catalyst Discovery Engine™ (CDE™) di H2U per sperimentare elettro catalizzatori ancora più innovativi che possono essere utilizzati in sistemi per la produzione di idrogeno basati sull’elettrolisi dell’acqua.

Tale strumento consente di fare selezioni in modo rapido, basandosi sui dati e permettendo agli scienziati di creare, caratterizzare e quantificare l’attività catalitica di migliaia di composizioni di materiali alla settimana, 10 mila volte più velocemente di qualsiasi altro metodo di scoperta.

“Siamo lieti di continuare la nostra collaborazione con H2U Technologies”, ha dichiarato Christian Urgeghe, Chief Technology Officer di De Nora. “Grazie ad H2U che utilizza una tecnologia di screening di elettro catalizzatori ad altissima efficienza e velocità, De Nora punta a consolidare ulteriormente la sua posizione di leadership nel settore dell’idrogeno”.

“Un obiettivo chiave nel mercato degli elettrolizzatori per l’elettrolisi dell’acqua è la riduzione del contenuto di catalizzatori all’iridio: H2U è all’avanguardia nelle tecniche di scoperta di materiali non contenenti iridio. De Nora stessa è da sempre impegnata ad attuare strategie per ridurre l’utilizzo di metalli nobili, a favore della sostenibilità ambientale e della catena di fornitura” – prosegue.

“Siamo onorati di collaborare con un partner del calibro di De Nora, leader mondiale nel campo dei rivestimenti catalitici e degli assemblaggi di elettrodi a membrana (MEA) per l’elettrolisi”, ha dichiarato Mark McGough, Presidente e CEO di H2U Technologies. “Condividiamo infatti impegno per la riduzione dei costi e la facilitazione di una rapida espansione della produzione di idrogeno verde e guardiamo con entusiasmo alla possibilità di proseguire la collaborazione”.