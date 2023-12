Bper Banca finanzia progetto fotovoltaico da 10,97 MWp in Sardegna

Bper Banca, nella foto l’a. d. Piero Luigi Montani, ha chiuso con Alpicapital un project finance per la realizzazione di tre impianti fotovoltaici da 10,97 MWp in Sardegna, nel territorio di Tempio Pausania. L’operazione è stata perfezionata attraverso Titano Capital srl. Gli impianti produrranno circa 19 gigawatt-ora, secondo quanto comunica in una nota l’istituto bancario che ha concesso un finanziamento di 11 milioni di euro, a copertura dei costi di progetto e di quelli finanziari, pari a circa il 60% dell’investimento complessivo oltre al 100% dell’Iva sui costi di progetto.

Alpicapital, con sede a Borgo Chiese (Trento), è stata costituita nel 2020 ed è partecipata da 17 investitori bresciani e trentini, con l’obiettivo di diventare un produttore di energia interamente da fonti rinnovabili.”Il supporto avuto da Bper Banca”, spiega Davide Donati, presidente di Alpicapital, “consentirà alla società di completare l’investimento entro il 2023”.