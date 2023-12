Saipem, Assemblea Straordinaria degli Azionisti approva la convertibilità del prestito obbligazionario equity-linked

L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Saipem S.p.A. (nella foto, l’a. d. Alessandro Puliti), ha autorizzato la convertibilità in azioni ordinarie della Società del prestito obbligazionario equity-linked emesso lo scorso 11 settembre 2023, con scadenza a settembre 2029 e con un importo nominale pari a euro 500 milioni.

Sempre nell’ambito delle attività di esecuzione dell’operazione, al solo servizio del Prestito Obbligazionario Convertibile, l’Assemblea Straordinaria ha di conseguenza approvato il relativo aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., per massimi euro 500 milioni, comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo, da liberarsi in una o più volte mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, modificando di conseguenza l’articolo 5 dello Statuto Sociale.