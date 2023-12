Da Roma a Pietrasanta: la magia delle sculture di Massimo D’Aiuto

Presso Spazio5 in via Crescenzio 99c, giovedì 14 dicembre alle ore 11:30 si terrà la conferenza stampa di presentazione della straordinaria mostra di sculture dell’acclamato artista Massimo D’Aiuto. L’evento sarà l’anticipazione di un’emozionante esposizione che avrà luogo a Pietrasanta, a partire dal 22 dicembre 2023 fino al 14 gennaio 2024. La conferenza stampa sarà guidata da Francesca Chialà, regista, performer e body artist, nonché fondatrice del movimento artistico “La FESTA delle 7 ARTI”. Chialà, nota per il suo impegno nei diritti umani, sociali e ambientali, condurrà i giornalisti in una performativa presentazione del lavoro straordinario di Massimo D’Aiuto. L’artista, attraverso oltre trenta sculture realizzate prevalentemente in marmo, bronzo, legno e altri materiali lapidei, offre uno sguardo evolutivo sulla sua visione scultorea, dalla forma arcaica a una contemporaneità che rimbalza tra suggestioni antiche e forme altamente evocative. Pietrasanta, luogo di prestigio per l’arte contemporanea, dedica la Sala del San Leone a una personale di Massimo D’Aiuto. Le opere, che spaziano dalle fattezze di personaggi ancestrali alle forme essenziali e futuristiche, catturano l’essenza dell’umanità e offrono uno spazio riflessivo sul percorso della nostra specie. La mostra, curata da Nicola Nuti, sarà inaugurata il 22 dicembre alle ore 17 e rimarrà aperta fino al 14 gennaio 2024. Nato a Meta di Sorrento nel 1952, D’Aiuto, oltre alla laurea in Ingegneria Chimica e alla carriera manageriale di successo, ha coltivato fin da giovane la sua passione per la scultura e il disegno. Le sue opere, esposte in Italia e all’estero, testimoniano un percorso artistico intensivo che si arricchisce di successi e riconoscimenti. Collaboratore della Fornaciai Art Gallery di Firenze, D’Aiuto è stato selezionato dal Comune di Pietrasanta per una prestigiosa esposizione che renderà omaggio alla sua maestria artistica nella Sala del San Leone dal 22 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024.