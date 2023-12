Shiseido Fa il grande passo: LIFT Ventures per l’innovazione nel benessere e nella bellezza

Shiseido Company, Limited, una società leader globale nello sviluppo di soluzioni per la bellezza personale, ha annunciato il lancio di Shiseido Long Term Investments for the Future (LIFT) Ventures, un’azienda a responsabilità limitata appena creata che sarà un veicolo per investimenti in innovative start up nel settore benessere e bellezza. Il focus di LIFT Ventures sarà su investimenti alla base di tecnologie e piattaforme innovative, brand ad alta crescita e nuovi modelli di business, e non solo. La creazione di un fondo di investimento dedicato si allinea con l’obiettivo di Shiseido – diventare una società prestigiosa nel settore benessere e bellezza personale. Il fondo investirà principalmente in innovazioni irresistibili nell’emisfero occidentale, pur rimanendo in un’ottica globale.

Al contempo Shiseido ha annunciato gli investimenti inaugurali del fondo – in Phi Therapeutics, Inc. (“Phyla”), un pioniere della tecnologia dei batteriofagi e in Patrick Kidd Holdings Pty Ltd. (“Patricks”), un brand di prodotti per il grooming maschile con un approccio a uno stile di vita elevato. Phyla ha sede a San Francisco, California ed è stata fondata da Yug Varma, PhD, mentre Patricks ha sede a Sydney, Australia ed è stata fondata da Patrick and Aimee Kidd.

“Sin dalla fondazione di Shiseido, nel 1872, l’innovazione è stata uno dei pilastri della nostra azienda e un componente critico del nostro futuro”, spiega Masahiko Uotani, nella foto, Ceo e Presidente del CdA Shiseido. “La creazione di LIFT Ventures rappresenta una nuova opportunità di stringere partnership con imprese il cui focus è sullo sviluppo di soluzioni pionieristiche per il benessere e la bellezza e di ottenere ulteriori dati approfonditi e utili e accesso per le ambizioni di crescita di Shiseido. LIFT Ventures presenta un’opportunità molto interessante per acquisire conoscenze, creare valore e, alla fine, realizzare progressi significativi per tutti”.

“LIFT Ventures accelera il focus continuo di Shiseido sull’innovazione e rappresenta una naturale estensione del nostro impegno a rendere possibile il futuro del settore bellezza e benessere”, aggiunge Ron Gee, Presidente e Ceo Shiseido Americas. “Appoggiare nuove imprese, aiutarle ad aumentare la loro competenza e far sì che diventino completamente autonome è un componente importante della nostra road map. Guardiamo con fiducia all’opportunità di condividere il nostro punto di vista unico e applicare la nostra lunga esperienza stringendo partnership strategiche e aiutando imprenditori che la pensano come noi a espandersi e conseguire una crescita a lungo termine. Tenendo presente tutto ciò, siamo estremamente lieti dell’accordo siglato con Phyla e Patricks, due imprese concentrate sul dare impulso all’innovazione e avere effetti dirompenti nelle loro rispettive categorie”.

LIFT Ventures sarà diretta da Ron Gee e avrà sede a New York City.