eVISO segna nuovi successi nel settore power-tech con 70 mln di Fatturato

eVISO S.p.A. con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – comunica i dati forniti dal Sistema Informativo Integrato (SII) – ente pubblico che gestisce i flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas – relativi ai volumi di consumo annuo del parco utenti di energia elettrica abbinato ad eVISO nel mese di dicembre 2023. In particolare, i volumi totali abbinati ad eVISO sono pari a 1040 GWh, in crescita di un ulteriore 7% rispetto all’ultima comunicazione del 3 ottobre, e sono così suddivisi: – I volumi di consumo annuo relativi alla clientela diretta abbinata ad eVISO al mese di dicembre 2023 sono pari a 320 GWh, massimo storico per eVISO, equivalenti ad un fatturato annuo superiore a € 70 milioni. A questi sono da aggiungere i 52 GWh di contratti siglati con il Consorzio Imperia Energia comunicati in data 5 dicembre 2023 a partire dal primo gennaio 2024, ed equivalenti a € 12 milioni di fatturato aggiuntivo; – I volumi di consumo annuo dell’attuale clientela canale Reseller e abbinati ad eVISO nel mese di dicembre 2023 sono pari a 720 GWh, equivalenti ad un fatturato annuo superiore a € 160 milioni. – Vi è infine da aggiungere 530 GWh aggiuntivi di contratti di fornitura di energia ai clienti reseller, già siglati per l’anno solare 2024, per un plafond di fatturato annuale aggiuntivo ai volumi in gestione e pari a circa € 120 milioni1 , e le altre linee di business quali servizi accessori all’energia, gas e mele. Gianfranco Sorasio, nella foto, amministratore delegato di eVISO, ha commentato: “I numeri dei volumi della sola fornitura di energia ai reseller e ai clienti diretti in gestione a dicembre e i contratti aggiuntivi di energia già sottoscritti indicano, per l’anno 2024/25 in cui ci aspettiamo siano pienamente a regime, un fatturato stimato superiore al 30% rispetto al consensus degli analisti. I volumi comunicati segnalano la velocità di eVISO nell’interpretare il segmento POWER-TECH con prodotti e servizi tecnologici distintivi e così generare valore in un mercato estremamente competitivo. La piattaforma proprietaria evidenzia, inoltre, l’unicità sia del business model di eVISO che dei servizi power-tech offerti permettendo alla Società di gestire un numero sempre maggiore di utenti con costi residuali sempre più ridotti”.