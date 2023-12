Circle acquisisce il 20% di Accudire

Circle PMI Innovativa (nella foto, il presidente e ceo del gruppo Luca Abatello), quotata sul mercato Euronext Growth Milan e specializzata nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione nei settori portuale e della logistica intermodale, ha recentemente sottoscritto una porzione di aumento di capitale della società Accudire S.r.l. Questa operazione consente a Circle di acquisire una partecipazione di minoranza pari al 20% in Accudire, una startup innovativa con sede a Verona, nota per fornire la sola piattaforma e-CMR nell’area MED (Mediterraneo).

Accudire, fondata nel novembre 2019, è una Piattaforma Digitale Collaborativa in modalità SaaS che utilizza la Blockchain e l’Edge Computing per agevolare gli attori lungo le Supply Chain globali nello scambio di informazioni e nella gestione dei flussi documentali relativi alle spedizioni di merci, in particolare l’e-CMR (lettera di vettura elettronica). Circle, con questa acquisizione, mira a sviluppare nuove sinergie industriali, ampliando il proprio raggio d’azione alla gestione ottimizzata delle esportazioni extra UE e dei trasporti intra UE.

L’aumento di capitale di Accudire, deliberato il 7 dicembre 2023, ammonta complessivamente a Euro 378.750, offerto in sottoscrizione ai soci esistenti. Circle ha sottoscritto una porzione di Euro 153.750, senza sovrapprezzo, evidenziando un forte impegno finanziario. Le risorse provenienti da questo aumento di capitale consentiranno ad Accudire di accelerare il proprio percorso di crescita, con un focus particolare sull’e-CMR, mentre Circle potrà offrire servizi federativi e di smaterializzazione documentale più innovativi.

La partecipazione di Circle comporterà la detenzione del 20% del capitale sociale di Accudire, con gli attuali soci fondatori che manterranno il 73,5%, e un investitore finanziario che deterrà il restante 6,5%. Questa operazione, oltre a rafforzare le capacità di entrambe le società nel settore della digitalizzazione e della logistica, è anche in linea con gli obiettivi di crescita di Circle, come dichiarato dal presidente e CEO Luca Abatello. Accudire, inoltre, ha ottenuto contributi significativi da Invitalia e partecipa a progetti europei come “EU Horizon TRICK Project” e “Efti4EU”, dimostrando il suo impegno nell’innovazione e nella collaborazione a livello internazionale.