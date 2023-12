UniCredit rispetta ampiamente i requisiti di capitale fissati dalla BCE

A seguito della comunicazione ricevuta dalla Banca Centrale Europea (BCE) in relazione al completamento del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) del 2023, il requisito patrimoniale Pillar 2 Capital Requirement (P2R) rimane fissato a 200 punti base.

Dal 1 gennaio 2024 UniCredit (nella foto, l’a. d. Andrea Orcel) rispetterà quindi i seguenti requisiti complessivi di capitale su base consolidata:

10,03 per cento CET1 ratio

11,90 per cento Tier 1 ratio

14,40 per cento Total Capital ratio

I coefficienti di capitale sopra riportati includono il Combined Buffer Requirement, da soddisfarsi con strumenti di capitale primario CET1, composto da: 2,50 per cento di Capital Conservation Buffer (CCB), 1,50 per cento di O-SII buffer, 0,37 per cento di Countercyclical Capital Buffer (CCyB) e 0,03 per cento di Systemic Risk Capital buffer (SyRB)[3].

Al 30 settembre 2023, i coefficienti patrimoniali di UniCredit su base consolidata erano pari a: