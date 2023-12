Viaggio nel tempo a Firenze: i rimedi farmaceutici nel Settecento

I rimedi farmaceutici nella Firenze del Settecento, quella amministrata dal Granduca Pietro Leopoldo, rappresentante illuminato della dinastia degli Asburgo – Lorena. È il fulcro della terza visita guidata organizzata dalla Fondazione Santa Maria Nuova in collaborazione con il museo Galileo, inserita nel programma “Il Granduca Leopoldo e la scienza”. L’appuntamento, denominato “Dall’Orto medico alla farmacia”, è in programma per oggi dalle 15.30, con partenza dall’ospedale di Santa Maria Nuova e termine alle 17.30 nel museo Galileo. Il progetto evidenzia come la visione illuminata di Pietro Leopoldo trovò terreno fertile specialmente in campo tecnico scientifico, contribuendo al progresso degli studi e delle applicazioni nel settore medico. Molte delle collezioni medico scientifiche esposte oggi al museo Galileo provengono dall’Ospedale di Santa Maria Nuova, una delle più antiche strutture ospedaliere, ancora oggi in funzione. Da qui l’idea di un ciclo di itinerari tematici dedicati alla storia della chirurgia, della ginecologia e ostetricia, della farmacia e dell’elettricità applicata alla medicina. In ogni appuntamento i visitatori (gruppi al massimo di 20 persone) saranno accompagnati da guide d’eccezione, professionisti in campo medico che offriranno una lettura puntuale di ogni argomento. Dopo un primo appuntamento dedicato alla storia della chirurgia ed un secondo incentrato su quella della ginecologia, ecco dunque una terza visita tematica guidata. Si partirà dall’Ospedale di Santa Maria Nuova, dove verrà introdotto l’argomento, poi ci si sposterà verso il museo Galileo, dove la dottoressa Irene Ruffino – Direttore SOS Laboratorio galenico Ausl Toscana Centro, approfondirà la storia dei preparati farmaceutici. “Un modo – commenta la dottoressa Ruffino – per riscoprire come la storia dell’ars della galenica abbia saputo evolversi nel corso del tempo, ma soprattutto per comprendere quanto lo sguardo lungimirante di Pietro Leopoldo consentì, all’epoca, di impostare un lavoro di ricerca all’avanguardia a Firenze, che si sarebbe consolidato nei secoli successivi”. Il successivo e ultimo appuntamento è fissato per lunedì 11 dicembre con il tema “Elettricità e medicina”.