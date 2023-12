STMicroelectronics accelera l’adozione di Edge AI per aiutare le aziende a trasformare i loro prodotti

STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, presenta il suo ecosistema completo per consentire alle aziende di trasformare i loro prodotti con l’Edge AI. L’annuncio della ST Edge AI Suite, set integrato di strumenti software ad uso gratuito con hardware ST, rappresenta un passo avanti nell’offerta ai clienti in quanto consente loro un balzo in avanti nella progettazione e l’implementazione di miliardi di oggetti connessi e autonomi che incorporano l’intelligenza artificiale a livello locale. La ST Edge AI Suite semplificherà lo sviluppo delle soluzioni basate su IA dei clienti sfruttando un’ampia gamma di hardware di ST (microcontrollori e microprocessori general-purpose e specifici per l’automotive, sensori intelligenti) e di strumenti correlati per l’ottimizzazione dell’intelligenza artificiale integrata. Espanderà e integrerà l’insieme di strumenti software e kit di valutazione e sviluppo, introdotti negli ultimi dieci anni, facendo leva sia sull’ecosistema di IA esistente di framework di machine learning (ML) sia su partner chiave (come Nvidia e AWS). “Ci stiamo avviando verso un mondo con decine di miliardi di oggetti connessi e autonomi in grado di apportare vantaggi a chi li utilizzerà sia nella vita di tutti i giorni sia per la produttività aziendale. Per raggiungere questo obiettivo, gli algoritmi di IA dovranno essere eseguiti sia nel cloud sia a livello locale, all’edge, in un’ampia gamma di dispositivi: smartphone e dispositivi personali connessi, sistemi di controllo per edifici e case intelligenti, macchine industriali, automobili e molto altro ancora,” ha detto Jean-Marc Chery, nella foto, President & CEO di STMicroelectronics. “I prodotti di ST sono già al centro di tutti questi dispositivi, ma è la loro combinazione con la nuova suite software leader di mercato che annunciamo a fare la differenza. Questa combinazione consentirà la transizione verso dispositivi sempre più intelligenti, con cui clienti di qualsiasi dimensione potranno incorporare l’Edge AI più facilmente, e costruire la propria visione di futuro connesso facendo leva sul portafoglio hardware di ST.” Un’anteprima delle funzionalità della ST Edge AI Suite è stata presentata oggi durante l’Edge AI Summit online di ST. L’offerta leader di mercato di ST darà maggiori strumenti sia agli sviluppatori di sistemi embedded che vogliano creare modelli ottimizzati di apprendimento automatico (ML), sia ai data scientist, che intendano eseguire il proprio modello su un dispositivo embedded e ai progettisti e creatori di prodotti che aspirino a ridefinire l’eccellenza dei prodotti. Con l’accesso gratuito, ST abiliterà clienti grandi e piccoli, unendo risorse e conoscenze in un approccio orientato al concetto di community. La Suite agevolerà ulteriormente questa trasformazione, aggregando gli strumenti e i loro utenti attorno a una community per l’Edge AI più vasta. La prima versione della ST Edge AI suite sarà disponibile nella prima metà del 2024.