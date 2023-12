Cortina Fashion Weekend: torna l’eleganza e glamour sulle Dolomiti

Al via Cortina Fashion Weekend, l’attesissima kermesse glamour delle Dolomiti. L’appuntamento con la moda in alta quota raggiunge il traguardo di tredici edizioni con la Cortina Fashion Weekend. Le Dolomiti si vestiranno di glamour con l’attesissima CFW, kermesse firmata da Cortina For Us che vi attende nella cornice straordinaria della Regina delle Dolomiti nel fine settimana dell’Immacolata. Un weekend di eventi che confermano il fascino di Cortina sempre più proiettata verso le prossime olimpiadi invernali del 2026. Il calendario, anche quest’anno fitto di eventi, presentazioni e inaugurazioni, si è aperto oggi con il taglio del nastro in piazza Angelo Dibona, alla presenza del sindaco di Cortina D’Ampezzo, Gianluca Lorenzi e del presidente di Cortina For Us, Franco Sovilla. Seguirà uno spettacolo di musica e danze tutto al femminile con il progetto Drum Dance Women Company, sul palco della Conchiglia, icona del Corso Italia, nel cuore di Cortina. Venerdì 8 dicembre, sempre in piazza Angelo Dibona, sarà reso noto il calendario di tutti i grandi eventi invernali in cui verrà illustrata la Partnership tra Dolomiti Bellunesi e Nazionale Italiana Curling in collaborazione con Fondazione Cortina. A seguire, “l’Aperitivo in Rosa” offerto dalla Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi. Tra le novità di questa edizione, attese nella giornata del 9 dicembre, l’evento ROSADIRA: un progetto che unisce moda, natura e spettacolo che si terrà a Rumerlo ma che sarà trasmesso in streaming con un maxi schermo in Conchiglia. Il 9 dicembre è dedicato alla grande moda con il party esclusivo di Fendi che presenterà la sua Winter Holiday Capsule con la presentazione di pezzi unici all’interno del multibrand Franz Kraler. Per l’occasione, le vetrine saranno dedicate al tema della Collezione Fendi Holiday con un cielo stellato, illuminato da una palette di colore argento, blu e bianco, accompagnato da stelle geometriche e dall’iconico logo della griffe romana. “Sono molto felice e orgogliosa di queste partnership con i marchi più prestigiosi della moda in una delle località invernali più note al mondo,” afferma Daniela Kraler. “Franz Kraler è un’istituzione a Cortina D’Ampezzo. In tutti questi anni di attività abbiamo sempre cercato di offrire ai nostri clienti un’esperienza di shopping unica. Le nuove collaborazioni e i pop up di quest’anno caratterizzato da molte sfide, spero regalino alla città di Cortina e ai clienti un momento di magia e di sogno”. La kermesse apre anche agli sportivi con Cortina Skiworld che ha inaugurato la sua stagione sciistica con le prime nevicate l’11 novembre a Col Gallina (seggiovia Falzarego) e che proseguirà con l’apertura degli impianti di Tofane, in Faloria, alle 5 Torri nella prima settimana di dicembre. L’approccio sempre più tecnologico e user friendly di Cortina Skiworld, avvicina gli appassionati di scii a una metodologia più smart di acquisto dei biglietti grazie al servizio online di compravendita dei ticket e alla scansione degli stessi tramite QR Code.