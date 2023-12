GDI Sicim Pipelines e Bonatti si aggiudicano il contratto EPC di Mexico Pacific per il gasdotto Sierra Madre

Mexico Pacific, GDI Sicim Pipelines e Bonatti annunciano di aver siglato il contratto per la realizzazione EPC (ingegneria, acquisto materiali e costruzione) del gasdotto Sierra Madre in Messico.

Il gasdotto Sierra Madre, lungo oltre 800 km, sarà utilizzato come via principale per trasportare fino a un massimo di 2,8 miliardi di piedi cubi/giorno di gas dal confine Messico/Stati Uniti all’impianto LNG Saguaro Energia situato a Puerto Libertad nello stato di Sonora, che tratterà, nella sua prima fase di progetto, 15 milioni di tonnellate all’anno di gas naturale liquefatto.

Lo scopo del lavoro previsto dal contratto vedrà la Joint Venture tra GDI Sicim Pipelines e Bonatti impegnata nell’esecuzione di progettazione, acquisto materiali e costruzione “chiavi in mano” del gasdotto Sierra Madre.

Al contempo è affidata alla sola Bonatti, con la stessa modalità EPC “chiavi in mano”, la realizzazione delle stazioni di compressione necessarie al funzionamento del gasdotto.

“Siamo felici di collaborare con GDI Sicim Pipelines e Bonatti. È un team di costruttori di pipeline di rilevanza internazionale con comprovata esperienza nella realizzazione di gasdotti in Messico”, ha dichiarato Ivan Van der Walt, CEO di Mexico Pacific. “L’esecuzione dei contratti EPC per il gasdotto rappresenta un ulteriore importante punto di svolta per il nostro progetto, che vede ora l’avvio della fase di costruzione. Non vediamo l’ora di lavorare con GDI Sicim Pipelines e Bonatti alla realizzazione di un progetto in grado di garantire al Messico un importante valore e ai mercati globali la fornitura di energia più pulita di cui hanno grande necessità”.

“Siamo orgogliosi di partecipare al progetto e di far parte del team. È nostro intento realizzare con successo il progetto del gasdotto Sierra Madre e, per raggiungere tale obiettivo, impegneremo il meglio delle nostre risorse e della nostra esperienza” sostiene Leonardo Gravina, General Manager di Sicim.

Affermano Andrea Colombo, CEO di Bonatti, e Donato Santomauro, Direttore Business Unit Pipelines and Plants di Bonatti: “Siamo fieri e molto felici di essere coinvolti in questo progetto, che ci consente di continuare a contribuire allo sviluppo dell’infrastruttura energetica messicana. La nostra azienda con tutte le sue persone è pronta a garantire il massimo impegno per eseguire questo importante progetto insieme ai nostri partner”.