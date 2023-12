Free2move acquisisce Kuantic

Il fornitore internazionale di mobilità Free2move (gruppo Stellantis) ha acquisito Kuantic, fornitore leader di soluzioni per la gestione delle flotte. Fondata nel 2003, Kuantic era precedentemente di proprietà del fornitore francese di tecnologie per la mobilità Valeo. L’acquisizione, afferma una nota, è un passo significativo verso l’ulteriore posizionamento di Free2move come fornitore di servizi di mobilità completi e rafforza l’impegno della società a raggiungere gli ambiziosi obiettivi di 15 milioni di utenti attivi in tutto il mondo e 2,8 miliardi di euro di ricavi entro il 2030 nell’ambito della strategia Dare Forward 2030 di Stellantis.

“Questa mossa strategica segna un passo importante nel nostro percorso per diventare un fornitore di mobilità completo. Aggiungendo Kuantic al nostro ecosistema, miglioriamo le nostre capacità di servire i nostri clienti aziendali con soluzioni e servizi di connettività di alto livello. La nostra ambizione va oltre l’offerta di un singolo servizio: vogliamo fornire una gamma completa di opzioni di mobilità. Con Kuantic, accogliamo un team forte, che ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo”, afferma Brigitte Courtehoux, nella foto, Ceo di Free2move.