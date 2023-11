Gioia Tauro: fulcro strategico per Msc nel trasporto marittimo mondiale

E’ di 220 mln il volume degli impegni finanziari che Msc, gruppo armatoriale di proprietà della famiglia Aponte, nella foto Gianluigi Aponte, ha investito su Gioia Tauro dal 2019 ad oggi, per un totale di 1260 posti diretti e quattromila nell’indotto. Tra i dati resi dal terminalista relativi all’anno in corso – si legge in una nota – “ entro fine anno saranno movimentati 3,5 milioni di TEUs (unità equivalente alle misure standard dei container n.d.r.), e nel 2024 saranno installate a Gioia Tauro sei nuove gru di banchina di ultima generazione e 20 mezzi di movimentazione piazzale”. La nuova nave ‘Msc Celestino Maresca’, giunta oggi nello scalo, è la più grande nave mai attraccata nel porto calabrese, una classe di cui fanno parte le navi più grandi e sostenibili al mondo. Con i suoi 400 metri di lunghezza 61,5 metri di larghezza e un pescaggio a pieno carico di 17 metri ha una capacità di 24.116 TEUs. La nave presenta tecnologie all’avanguardia dal punto di vista ambientale, vantando la più bassa percentuale di emissioni di gas serra per container trasportato, con emissioni di Co2 del 12% più basse rispetto alle soglie prescritte. La ‘Celestino Maresca’ è dotata di tecnologie innovative che assicurano un’ulteriore riduzione delle emissioni, tra cui un sistema ibrido di depurazione dei gas di scarico (scrubber), un sistema di lubrificazione dello scafo ad aria e sistemi antivegetativi per ridurre il livello di attrito con l’acqua per abbassare i consumi di carburante, è equipaggiata per poter ricevere l’energia da terra spegnendo i motori durante l’ormeggio. MSC è leader mondiale nel trasporto marittimo di container con una flotta di 800 navi e 100 terminal nel mondo (di cui 12 in Italia). Il terminal del porto di Gioia Tauro rappresenta il fulcro di un sistema di trasporti ramificato e sviluppato dal gruppo ne Paese, da cui passa il 30% del volume dei container che transitano in Italia.