Putin al G20, “occorre mettere fine alla tragedia in Ucraina”

La guerra in Ucraina è una “tragedia” e occorre pensare a come “mettervi fine”.

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin intervenendo in videoconferenza al vertice del G20, secondo quanto riferisce l’agenzia Ria Novosti.



“Naturalmente – ha detto Putin – dobbiamo pensare a come mettere fine a questa tragedia.

Comunque la Russia non ha mai rifiutato negoziati di pace con l’Ucraina. Non è stata la Russia, ma l’Ucraina ad annunciare pubblicamente che si ritirava dal processo negoziale”. A questo proposito il presidente russo ha ricordato che il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto legge per “proibire tali negoziati con la Russia”.

