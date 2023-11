Fincantieri: inaugurato a Monfalcone il secondo asilo aziendale “Fincantesimo”

Con l’apertura dell’asilo nido aziendale di Monfalcone, il secondo che Fincantieri inaugura nell’arco di poco più di un anno, si rafforza il legame storico e affettivo che lega il Gruppo al territorio isontino, dove ha sede uno dei suoi più importanti siti produttivi. Il primo “Fincantesimo” – questo il nome coniato per i nidi d’infanzia aziendali – è stato aperto e inaugurato un anno e mezzo fa a Trieste, presso la sede della Divisione Navi Mercantili, ed è pienamente operativo con grande soddisfazione degli utenti.

Il nuovo asilo è stato realizzato presso un’ala dell’ex Albergo Operai e conferma l’impegno di Fincantieri a sostegno della genitorialità con l’offerta di un servizio di qualità e di prossimità per i propri dipendenti e le loro famiglie. A Monfalcone “Fincantesimo” accoglierà a regime 34 bimbi, sia figli di dipendenti Fincantieri che di lavoratori del territorio. Il costo del servizio per i dipendenti del Gruppo sarà a carico dell’azienda, fatta salva una retta mensile, differenziata secondo fasce ISEE, che verrà sostenuta dai genitori dei bambini accolti nelle strutture.

Il progetto rientra in una serie di iniziative e servizi mirati a favorire la conciliazione vita lavoro della popolazione aziendale e testimonia la tradizione di Fincantieri nelle opere di welfare sociale oltre al legame storico con i territori dove opera. L’importanza del sostegno alla genitorialità e del supporto ai lavoratori di rientro dai congedi parentali è stata trattata e condivisa dal Management tutto e dalle Organizzazioni Sindacali, anche durante il rinnovo dell’ultimo contratto integrativo aziendale, sottoscritto ad ottobre 2022.

Il progetto proseguirà con la graduale attivazione del servizio di asilo nido negli altri siti dell’azienda.