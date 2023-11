Gismondi 1754 prosegue la sua crescita: accordo vincolante per l’acquisizione di Hyperion Lab

Gismondi 1754, società genovese quotata sull’Euronext Growth Milan specializzata in gioielli di alta qualità, ha annunciato di aver formalizzato un accordo vincolante per acquisire Hyperion Lab S.r.l., una rinomata fabbrica di gioielleria di lusso con sede a Valenza.

L’operazione si sviluppa in due fasi principali:

Acquisizione del 51% di Hyperion Lab da parte di Gismondi 1754. Opzioni per l’acquisto del restante 36,3% detenuto dal Socio di Maggioranza e del 12,7% posseduto dai Soci di Minoranza.

La conclusione dell’operazione è prevista entro dicembre 2023, consentendo a Gismondi 1754 di consolidare ulteriormente la propria posizione strategica nel settore della gioielleria di alta gamma. L’acquisizione mira anche a potenziare la produzione interna, garantendo un controllo sui costi e preservando la competitività commerciale.

Attraverso Hyperion Lab, Gismondi 1754 si propone come fornitore leader nel mercato del gioiello italiano, ampliando la produzione su commissione per clienti internazionali. Circa il 20% della capacità produttiva di Hyperion Lab sarà destinato alle aziende di Gismondi 1754, mentre l’80% restante sarà dedicato all’attività di produzione conto terzi.

Questa operazione si inserisce nel contesto più ampio del processo di consolidamento avviato da Gismondi 1754, che ha recentemente acquisito Vendorafa S.r.l. L’azienda rafforza così la sua identità nel settore orafo, focalizzandosi sulla valorizzazione dell’eccellenza della manifattura italiana.

Massimo Gismondi, nella foto, CEO di Gismondi 1754, commenta: “Sono lieto di comunicare questa fondamentale operazione strategica che ci garantisce di avere autonomia produttiva, incrementando al contempo fatturato e margini, grazie al contoterzismo. Questa operazione inoltre conferma un aspetto della nostra visione industriale che abbiamo in mente da tempo: essere convinti sostenitori del Made in Italy come elemento identitario imprescindibile. Nuovamente con questa acquisizione rinnoviamo il profondo radicamento al nostro motto “fatto a mano in Italia da italiani”, che ci contraddistingue e con cui valorizziamo e tramandiamo l’artigianalità e l’alta specializzazione italiana nel comparto”.

Fabio Magrin, proprietario e amministratore delegato di Hyperion Lab, commenta: “Entrare a far parte di un gruppo come Gismondi 1754, dinamico e ambizioso, è per l’intero management e per i dipendenti tutti motivo di orgoglio ed entusiasmo. Questa operazione ci permetterà di sviluppare ulteriormente la nostra produzione e affrontare nuove sfide mantenendo sempre radicata la produzione nel territorio”