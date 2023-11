Tikehau Capital amplia il proprio portafoglio immobiliare: cinque supermercati toscani aggiunti all’assetto

Tikehau Capital, gruppo globale di asset management alternativo, ha acquisito un portafoglio composto da cinque immobili dove sono attivi supermercati. Gli immobili sono situati lungo la costa toscana, in prossimità di località turistiche come Castiglione della Pescaia, Forte dei Marmi, Venturina Terme, Orbetello e San Vincenzo. La maggior parte del portafoglio è stata costruita o ampiamente ristrutturata negli ultimi 10 anni e consiste principalmente in immobili indipendenti di dimensioni inferiori a 2.500 mq, con layout e format molto solidi. L’operazione, del valore di 37 milioni di euro, è stata strutturata come un sale & lease-back da Unicoop Tirreno, insegna cooperativa della GDO italiana (Coop) e leader di mercato sulla costa toscana.

Il nuovo contratto di locazione prevede una durata tripla netta di 24 anni, adeguata all’inflazione. Pradera Management Italy ha originato l’operazione e ha assistito Tikehau Capital nella transazione. L’investimento è stato effettuato attraverso un fondo italiano gestito da Investire Sgr.

Unicoop Tirreno continuerà a gestire i suddetti supermercati, senza apportare nessuna modifica a livello commerciale, sociale e del personale dipendente. Per la Cooperativa toscana, si afferma, l’operazione rappresenta un rafforzamento della propria posizione finanziaria, in particolare in un’ottica di sviluppo di nuove aperture nei propri territori di influenza.