Robeco apre al pubblico i dati proprietari sugli investimenti sostenibili con SI Open Access, un’iniziativa dall’impatto trasformativo

Robeco sarà uno dei primi asset manager a livello globale a rendere disponibili i propri dati sugli investimenti sostenibili. Nel tentativo di promuovere la trasparenza dei dati e migliorare la qualità degli investimenti sostenibili, Robeco ha deciso di estendere l’iniziativa SI Open Access al pubblico, comprese le aziende e le ONG. L’iniziativa, che prevede la condivisione dei punteggi relativi agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) assegnati alle imprese e dei punteggi ambientali, sociali e di governance (ESG) attribuiti ai Paesi, è stata lanciata nell’agosto 2022 ed era inizialmente accessibile a clienti e accademici. L’obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo di nuovi standard e al miglioramento della qualità dei dati sugli investimenti sostenibili, facendo leva sulla “saggezza collettiva”.

Chi sceglie l’investimento sostenibile si trova alle prese con il difficile compito di valutare sistematicamente la performance di sostenibilità delle aziende in cui investe. A tale scopo, si utilizzano rating che forniscono indicazioni sul grado di sostenibilità delle pratiche di un’impresa. Robeco riconosce quanto sia importante poter disporre di valutazioni di sostenibilità accurate e incisive e dal 2017 sviluppa i propri punteggi SDG. A differenza dei rating ESG tradizionali, che spesso misurano la rilevanza finanziaria, i punteggi SDG di Robeco si concentrano sulla rilevanza dell’impatto, valutando la misura in cui le aziende apportano contributi positivi o negativi agli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Pertanto, sono complementari ai rating ESG e, insieme a questi ultimi, offrono una visione più olistica delle iniziative a favore della sostenibilità di un’azienda.

Carola van Lamoen, nella foto, Head of Sustainable Investing, Robeco: “Noi di Robeco crediamo che un’incorporazione quanto più ampia possibile dei dati sugli investimenti sostenibili sia essenziale per produrre effetti concreti. Con la nostra iniziativa SI Open Access intendiamo raccogliere feedback per migliorare la qualità dei dati sugli investimenti sostenibili e, in questo modo, aiutare gli investitori a integrare la sostenibilità nei loro approcci. Inoltre, attraverso la collaborazione con il mondo accademico, ci prefiggiamo di contribuire al progresso dell’istruzione e della ricerca. Ampliando l’accesso alla nostra iniziativa SI Open Access vogliamo sollecitare un maggior numero di prospettive e di feedback esterni, ribadendo così il nostro impegno a promuovere la trasparenza dei dati e l’innovazione nel campo degli investimenti sostenibili.”