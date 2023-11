Relatech, eccellente performance finanziaria con ricavi in forte aumento

Relatech S.p.A., un’azienda specializzata nella fornitura di soluzioni digitali (DESK) quotata sul mercato Euronext Growth Milan (con il simbolo RLT), ha condiviso alcuni dati economici relativi al periodo fino al 30 settembre 2023, senza l’approvazione formale di un revisore contabile.

Il gruppo ha registrato ricavi per circa 66,5 milioni di euro, segnando una notevole crescita del 73% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, la posizione finanziaria netta si è attestata a 17,5 milioni di euro.

Nel dettaglio, i ricavi totali del gruppo ammontano a 66,5 milioni di euro, evidenziando un notevole aumento del 73% rispetto ai circa 38,4 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2022. Una quota considerevole di questi ricavi, circa 25,6 milioni di euro, è costituita da ricavi ricorrenti, registrando un incremento dell’88% rispetto ai 13,6 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. Questa quota rappresenta il 38% dei ricavi totali del gruppo.

Inoltre, circa il 28% dei ricavi totali delle vendite consolidati proviene da attività all’estero, con un valore di circa 18,5 milioni di euro.

Per quanto riguarda la situazione finanziaria, la Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 settembre 2023 si è attestata a circa 17,5 milioni di euro, rispetto ai 14,8 milioni di euro registrati al 30 giugno 2023.

Pasquale Lambardi, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech, dichiara: “Nel proseguire il nostro viaggio di crescita e innovazione, sottolineiamo con orgoglio che, in questa sfida, ciò che ci contraddistingue è la nostra offerta end-to-end, resa possibile dall’integrazione profonda e sinergica delle competenze di tutte le realtà che oggi compongono il nostro Gruppo. La nostra capacità di operare in sinergia, sfruttando l’expertise e gli asset integrati nella nostra piattaforma Replatform, ci consente di rispondere con prontezza e precisione alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione. Il nostro obiettivo rimane chiaro: non solo rispondere alle sfide del presente, ma anticipare le necessità future, guidando la trasformazione digitale attraverso soluzioni e servizi all’avanguardia. Con una visione olistica e integrata, utilizziamo le sinergie interne per creare valore aggiunto, offrendo ai nostri clienti una partnership solida e completa in ogni fase del loro percorso di digitalizzazione. La nostra determinazione a eccellere in questo contesto, unita all’incessante ricerca di innovazione che in questo momento ci vede investire nelle tecnologie d’avanguardia, tra le altre l’AI generativa, la Cybersecurity, e l’IoT, confermandoci protagonisti nel panorama tecnologico, pronti a tracciare il cammino del domani”.