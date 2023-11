Marzocchi Pompe, ultimato l’impianto fotovoltaico posizionato sullo stabilimento di Zola Predosa

Marzocchi Pompe S.p.A., azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, comunica di avere installato, nella propria sede di Zola Predosa, un impianto fotovoltaico dalla taglia di 954 kWp, composto da pannelli fotovoltaici ad alta efficienza ed inverter di stringa per la conversione dell’energia prodotta. L’installazione conferma l’orientamento green ed ecosostenibile dell’azienda, che si è dotata di un impianto in grado di ridurre la dipendenza da fonti energetiche non rinnovabili. Infatti, l’impianto fotovoltaico installato sarà in grado di garantire energia pulita pari a oltre un terzo del fabbisogno complessivo annuale dell’azienda, con un notevole risparmio economico sui costi energetici. In termini di riduzione dell’impatto sull’ambiente, con questa installazione, Marzocchi Pompe ridurrà l’immissione nell’atmosfera di 506 kilogrammi/annui di CO2. L’investimento complessivo ammonta ad 838.000 euro, gran parte del quale è stato finanziato nell’ambito del programma regionale POR FESR 2014-2020 (Asse 4 – Azione 4.2.1). Il nuovo impianto fotovoltaico è stato realizzato grazie al supporto tecnico di Crea Energia, un’azienda anch’essa radicata nella regione dell’Emilia-Romagna, specificamente a Formigine, in provincia di Modena, e specializzata nell’installazione di impianti fotovoltaici industriali. Gabriele Bonfiglioli, nella foto, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di aver realizzato questo importante progetto, che porterà un contributo significativo per aumentare la nostra efficienza, e quindi la nostra competitività. È comunque solo un primo tassello di un piano di ottimizzazione dei consumi, che ci accompagnerà man mano che proseguiremo con la razionalizzazione del nostro layout. L’impianto fotovoltaico, che riduce significativamente il nostro impatto ambientale, è anche un importante passo avanti sulle tematiche ESG, che continueremo ad affrontare con sempre maggiore impegno.”