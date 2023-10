Aeroporto di Bologna, confermate le misure in materia di attività volativa notturna per evitare decolli ed atterraggi sulla città

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna informa che, a seguito di unanime decisione dei componenti della Commissione aeroportuale “rumore”, ENAC, con Ordinanza della Direzione Territoriale Emilia-Romagna, ha prorogato fino al 31 marzo 2024, sia in decollo sia in atterraggio, le procedure operative decise nei tavoli tecnici inter istituzionali nel mese di giugno scorso ed attuate negli scorsi mesi, in via sperimentale. Ciò valutati i positivi risultati delle misure per l’abbattimento degli impatti di sorvolo notturno sulla città di Bologna, e sempre fatte salvo necessità imprescindibili legate alla sicurezza e safety delle operazioni di volo. La società di gestione del Marconi esprime soddisfazione per la stretta cooperazione dei componenti, assieme al gestore, la Commissione e per la comune e costante ricerca di un approccio bilanciato rispetto a tali tematiche, nel rispetto della regolamentazione e delle migliori prassi internazionali. L’impegno di AdB, anche in tale ambito, proseguirà con periodico aggiornamento e con l’implementazione progressiva dei propri piani innovazione e sostenibilità.