Esautomotion riporta un bilancio positivo nel terzo trimestre

Esautomotion S.p.A., l’azienda che fa parte del Gruppo Esautomotion e che opera nel settore della produzione di componenti meccatronici di alta precisione per macchine industriali, ha condiviso alcune informazioni finanziarie relative ai primi nove mesi del 2023. Questi dati non sono stati ancora sottoposti a revisione contabile.

Ora vediamo insieme i principali risultati al 30 settembre 2023:

Ricavi: Il reddito complessivo del Gruppo ammonta a 27.583 milioni di euro, registrando un aumento del 8,8% rispetto ai primi nove mesi del 2022. Tuttavia, nel trimestre più recente, hanno ottenuto 8,87 milioni di euro, una cifra leggermente inferiore rispetto allo stesso periodo del 2022 e al primo semestre del 2023. Questo calo è principalmente dovuto all’incertezza generale nei mercati globali. Posizione Finanziaria Netta Consolidata: La loro situazione finanziaria è di -1.459 milioni di euro, il che significa che hanno un saldo positivo in cassa. È importante notare che questo valore tiene conto dell’acquisizione del 65% del capitale sociale della società Sangalli Servomotori S.r.l., avvenuta a luglio 2023, che ha comportato una spesa di 5,5 milioni di euro e l’insorgere di un debito per l’acquisto futuro del restante 35% (Opzione Call) pari a 3,5 milioni di euro. In confronto alla Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2023, che era di -9.576 milioni di euro, si registra un miglioramento di 883 mila euro (aumento del saldo positivo in cassa, senza considerare l’operazione straordinaria dell’acquisizione di Sangalli Servomotori S.r.l.).

Inoltre, va notato che l’azienda detiene 213.000 azioni proprie, con un valore di circa 976 mila euro al 26 ottobre 2023.

Concludiamo con un commento di Gianni Senzolo, nella foto, CEO di Esautomotion: “Stiamo lavorando, come già accaduto nei momenti di incertezza degli anni passati, per espanderci ulteriormente sui mercati e sui prodotti che creano opportunità. L’apertura di una filiale negli USA e una in Turchia, così come l’ampliamento della gamma di prodotti conseguente all’acquisizione di Sangalli Servomotori S.r.l. rappresentano la reazione adeguata a puntare, comunque, alla crescita”.