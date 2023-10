De Nora e Hydrolite hanno firmato un accordo per lo sviluppo congiunto e l’introduzione sul mercato di una nuova tecnologia AEM

Industrie De Nora S.p.A. (nella foto, l’a. d. Paolo Dellachà), multinazionale italiana quotata su Euronext Milan, specializzata in elettrochimica e leader nelle tecnologie sostenibili e nell’emergente industria dell’idrogeno verde, e Hydrolite Ltd. (“Hydrolite“), società controllata da Elbit Systems dedicata all’energia e pioniere della tecnologia AEM (Anion Exchange Membrane) per l’idrogeno, che ha sviluppato e brevettato diverse tecnologie di stack progettate per rispondere a molteplici scenari di business e risolvere importanti sfide logistiche ed economiche, hanno concordato di unire le forze firmando un accordo di sviluppo congiunto finalizzato allo sviluppo, valutazione, messa in scala e produzione di un nuovo AEM stack, in grado di generare e utilizzare l’idrogeno.

Christian Urgeghe, Chief Technology Officer di De Nora, ha così commentato: “L’accordo siglato con Hydrolite è un passo importante per lo sviluppo della produzione di idrogeno green sfruttando le potenzialità della tecnologia AEM, che potrebbe adattarsi meglio ad alcune applicazioni specifiche grazie alla sua flessibilità ed efficienza, rispondendo dunque in modo proattivo ed efficace alle richieste sempre più urgenti legate al processo di transizione energetica. De Nora dimostra ancora una volta il proprio impegno sul fronte dell’innovazione e la lungimiranza delle proprie scelte di business, stringendo un accordo con una società innovativa, con l’obiettivo di dare un contributo positivo in un mercato in continua evoluzione”.

“Mentre la domanda globale di soluzioni per l’idrogeno inizia a crescere sempre di più – tenuto conto del ruolo chiave che l’idrogeno ha e avrà sempre di più come combustibile all’interno di un’economia a zero emissioni – la tecnologia proprietaria AEM di Hydrolite offre una soluzione efficace che combina i vantaggi derivanti dal costo competitivo della tecnologia alcalina liquida con le elevate prestazioni dei dispositivi a membrana allo stato solido”, ha dichiarato Ervin Tal-Gutelmacher, CEO di Hydrolite. “La partnership con De Nora è un evento fondamentale in quanto entrambe le aziende hanno un DNA fortemente innovativo che si traduce in soluzioni tecnologiche all’avanguardia per la transizione energetica verde”. La proprietà intellettuale, il know-how e le capacità di ricerca e sviluppo di Hydrolite nel settore della tecnologia AEM, insieme alle competenze tecniche di De Nora nell’elettrochimica, alla vasta esperienza nella ricerca incrementale, alle struttura di test, allo sviluppo del prodotto, all’upscale e alla produzione di massa, sosterranno gli sforzi di entrambe le parti per lo sviluppo della tecnologia AEM, l’accelerazione del percorso verso la produzione di massa e la riduzione dei tempi di commercializzazione.”