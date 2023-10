First Capital avanza nell’acquisto di Invest Italy SIM con il via libera della Banca d’Italia

La società First Capital S.p.A.,(nella foto l’a. d. Vincenzo Polidoro) specializzata in investimenti finanziari, ha annunciato che ha ottenuto l’approvazione dalla Banca d’Italia per l’acquisizione del 88,5% delle azioni di Invest Italy SIM S.p.A., come precedentemente annunciato a marzo 2023. Questa approvazione è un passo importante per l’esecuzione dell’accordo tra First Capital e Banca Cambiano 1884 S.p.A.

Questo significa che ora le due parti stanno lavorando per completare l’operazione nel corso del mese in corso.

First Capital è una società che investe in diverse aziende, in particolare concentrandosi sulle piccole e medie imprese che sono quotate in borsa o che stanno pianificando una futura quotazione. La loro strategia è quella di cercare opportunità di investimento in aziende di successo con un management esperto e piani di crescita sostenibili.

Inoltre, First Capital prende un approccio attivo nel gestire le aziende in cui investe, cercando di contribuire al loro successo a lungo termine attraverso strategie imprenditoriali.

Le azioni e le obbligazioni convertibili di First Capital sono quotate sul mercato Euronext Growth Milan. Questo passo rappresenta un importante sviluppo per l’azienda e per il settore degli investimenti finanziari.