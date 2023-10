Nuova sede e 20 anni di successi per PharmaNutra

PharmaNutra S.p.A., un’azienda leader nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha festeggiato ieri una giornata storica mentre apriva le porte della sua nuova sede con stabilimento produttivo. Questo evento segnava anche il ventesimo anniversario dell’azienda. La cerimonia, presieduta dal Sindaco di Pisa Michele Conti, è stata un momento speciale durante il quale i fondatori dell’azienda, i fratelli Andrea e Roberto Lacorte, hanno rivelato il nuovo quartier generale di PharmaNutra, situato in Via Campodavela 1, Pisa.

La nuova sede è davvero impressionante, occupando una superficie totale di oltre 5.300 mq. Di questi, 2.200 mq sono destinati alla produzione, 1.600 mq ospitano uffici direzionali e circa 1.500 mq sono dedicati a servizi complementari. Inoltre, ci sono oltre 10.000 mq di spazi esterni. Questo rappresenta un investimento importante, con un valore di oltre 20 milioni di euro.

Il cuore industriale della nuova sede è l’edificio di produzione, che non solo comprende aree per le attività scientifiche ma anche per il controllo qualità. Inoltre, ospita uno dei laboratori di ricerca e sviluppo nutrizionale più innovativi in Europa, che contribuirà a consolidare le collaborazioni con le più prestigiose università e istituti di ricerca, sia in Italia che all’estero.

Un aspetto notevole è l’impegno verso la sostenibilità, poiché l’edificio è situato alle porte del parco naturale di San Rossore. Dispone di aree verdi, zone relax, una palestra e spazi pensati per il benessere dei lavoratori, riflettendo la filosofia aziendale che mette le persone al centro delle sue attività.

Questo importante passo non solo sottolinea la crescita rapida ed eccezionale dell’azienda negli ultimi anni, ma dimostra anche un forte impegno nello sviluppo del territorio pisano, con benefici economici e occupazionali per la città e la provincia di Pisa. Un nuovo capitolo nella storia di PharmaNutra che promette di portare innovazione, qualità e benessere a tutti coloro che vi lavorano e che ne beneficiano.

Andrea Lacorte, nella foto, Co-fondatore e Presidente di PharmaNutra, dichiara: “Abbiamo vissuto la concretizzazione di un sogno, letteralmente, giorno dopo giorno, e adesso che la nuova casa di PharmaNutra è pronta ad accoglierci, è molto difficile non essere profondamente emozionati e altrettanto felici. Un’emozione che è pari solo al nostro entusiasmo, alla sfrenata voglia di iniziare a vivere questa struttura che è stata concepita ad hoc sulle esigenze di tutte le persone che lavorano insieme a noi, plasmata sul nostro presente e soprattutto sul nostro futuro. Questo passo, epocale per la nostra storia, rappresenta una sorta di nuovo inizio: si chiude un capitolo, eccezionale sotto tutti i punti di vista, e se ne apre uno nuovo, che parte proprio da qui, oggi, da questa struttura e dalle sue innovative caratteristiche, che ci consentiranno di fare un ulteriore step in avanti in tutti gli ambiti aziendali in cui operiamo con successo da 20 anni. D’altronde PharmaNutra è proprio questo: un’azienda vincente che non si accontenta mai, sempre pronta ad affrontare nuove sfide con la stessa passione e il medesimo spirito pionieristico con cui, 20 anni fa, mio fratello ed io abbiamo intrapreso questo percorso straordinario, che ci ha condotti fino a qui”.

Roberto Lacorte, co-fondatore e Vice Presidente di PharmaNutra, commenta: “La parola più ricorrente in questi giorni è “emozione”: abbiamo aspettato per anni questo momento, lo abbiamo sognato, immaginato, lo abbiamo costruito, passo dopo passo, e adesso che ci siamo, ora che abbiamo tagliato anche questo importantissimo traguardo, non possiamo non lasciarci trasportare dall’emozione. Oggi è un giorno fondamentale nella storia della nostra azienda, un vero e proprio spartiacque: inizia una nuova era e siamo pronti a viverla con un entusiasmo che non ha davvero paragoni. Come ho già avuto modo di evidenziare, la nuova “casa” di PharmaNutra è il nostro miglior biglietto da visita, la rappresentazione perfetta di ciò che siamo: una struttura semplice, trasparente ed estremamente efficace, ma con tante sfaccettature. È visione e prospettiva verso il futuro, insieme alla concretezza e alla qualità della scienza che qui verrà prodotta, grazie alla realizzazione di un innovativo laboratorio di ricerca e del nuovo polo produttivo. Sono sicuro che tutte le persone che lavorano per PharmaNutra – fatico a chiamarli solo “dipendenti”, perché sono qualcosa di più – avranno finalmente uno spazio adeguato alle loro esigenze e alla loro ambizione”.